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Başkan Genç, iş adamlarıyla görüştü

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında iş adamlarıyla görüştü.

22 Şubat 2019 Cuma 12:48
Başkan Genç, iş adamlarıyla görüştü

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında iş adamlarıyla görüştü.


Trabzon’un Ortahisar ilçe Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, iş adamları Niyazi Sürmen, İbrahim Keskin, Ali Rıza Akdeniz, Yılmaz Büyükaydın, Tayfun Sezer ve Temel Köstereli’yi ziyaret etti.Ziyaretlerde yaptığı konuşmada, siyasette tecrübenin çok önemli olduğunu belirten Başkan Genç, “Trabzon’a hizmet etmiş çok sayıda duayen siyasetçimiz ve kanaat önderlerimiz var çalışmalarından, fikirlerinden oldukça istifa ediyoruz. Eski ve yeni Trabzon’u bilen duayen siyasetçiler olarak, bizden çok daha iyi bir şekilde eksiklerimizi, varsa hatalarımızı görürsünüz ve daha sağlıklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Bunları sizlerin ağzından duymak bizim için çok önemli. Bu tür tecrübeler bir siyasetçinin en büyük hazine niteliğindedir. Biz de bu hazineden mümkün olduğunca istifade etmek istiyoruz. Tecrübe paylaşımının bizi ve Ortahisar’ımızı çok daha güzel noktalara getireceğini düşünüyorum” dedi.


Kent paydaşlarıyla yaptığı görüşmelerden oldukça istifade ettiğini ifade eden Başkan Genç, “Şehrimizin kanaat önderlerinin deneyimlerini, hatıralarını bizlerle paylaşması, bizim için paha biçilemez niteliktedir. Geçmişi bilerek geleceğimize yön vermek bizleri çok daha güzel neticelere ulaştırıyor. Eğer geçmişimizi bilmezsek, geleceğimize de yön veremeyiz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarımız da esasen sizlerin de büyük bir emeği, desteği vardır. Yaptığımız bu görüşmelerden de oldukça istifade ettiğimizi, eksiklerimizi gördüğümüzü belirtmeliyim. Sivil toplum örgütlerimizden tutun da siyasi partilerimize meslek örgütlerine ve kanaat önderlerimize kadar bütün kent paydaşlarımızı ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:48
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