Başkan Genç, ”İlçemizin bütün sorunlarını çözmeye talibiz”

Kunduracılar, Gazipaşa caddesi ile Uzun Sokak esnafını ziyaret eden Cumhur İttifakı, Ortahisar Adayı Ahmet Metin Genç, buradaki esnafın alışveriş merkezleriyle rekabetini artırmak için fiziki düzenlemeler ile sosyal etkinlikler yapılacağını söyledi.

Geçen beş yıllık süre zarfında şehrin bütün sorunlarına vakıf olduğunu belirten Başkan Genç, "1 Nisan itibarıyla 31 Mart seçimlerinden sonra başlayacak olan yeni dönemde dile getirilen sorunları yeni bir yönetim anlayışıyla, bunu özellikle vurgulamak istiyorum, yeni bir yönetim anlayışıyla yönetime talip olan Murat Zorluoğlu Bey’in riyasetinde inşallah çözeceğiz. Çünkü geçmiş dönemde yaşadığınız sıkıntılara bizzat vakıf olan bir belediye başkanı olarak yeni dönemde bu sıkıntıların olmayacağını özgüvenle kararlı bir ifadeyle söylüyorsam bu konuda yeni bir yönetim anlayışını uygulayacağını ifade eden Zorluoğlu Bey’e olan güvenimden dolayı söylüyorum. Ben sizlere hiçbir zaman bu kadar kararlı bir ifadede bulunamadım. Ve bu konuda çözümler üretemedik. Ama şimdi elimizde bu imkânlar var. Hem siyasi olarak hem halk desteği olarak büyük imkânlara sahibiz. Bu nedenle ilçemizin bütün sorunlarını çözmeye talibiz." diye konuştu.

Açık alışveriş merkezi olacak

Kunduracılar, Gazipaşa caddesi ile Uzun Sokak’ı açık alışveriş merkezi niteliğinde yeniden düzenleyeceğini kaydedenBaşkan Genç, "Bir yerde bir sorun yaşanıyorsa çözüm de ordadır. Yani eğer esnafımızın bir sorunu varsa çözüm de oradan çıkacaktır. Esnafımızın AVM’lerle rekabet gücüne kavuşması için sokak ve cadde düzenlemeleri yaparak esnafımızın işyerlerini fiziki manada daha güzel hale getireceğiz. Değişen dünyamızda alışveriş merkezlerinin (AVM) şehirlerimizin cadde, sokak ve bulvarlarındaki ticareti olumsuz olarak etkilediği çok açık. Bu durum şehirlerimizin geleneksel ticaret ve kültürel değerlerine de yansıyor. Başta Gazipaşa Caddesi, Uzun Sokak ve Kunduracılar Caddesindeki esnafımızolmak üzere şehrimizdeki önemli cadde ve sokaklarında yeni düzenlemeler yapacağız. Şehrimizle özdeşleşmiş cadde ve sokaklarda yeni bir düzenlemeye gideceğiz. Belediye, esnaf işbirliği ile sokak etkinlikleri, ilgi ve dikkat çekici faaliyetler yapacağız. Uzun Sokak, Kunduracılar Caddesi ve Gazipaşa Caddesi’ni alışveriş merkezleri ile açık ara rekabet edebilecek mekânlar haline getireceğiz. Bu çalışma ülkemizde bir ilk olma özelliği taşıyacaktır. Çalışma ile bölgesel cazibe merkezleri haline gelmesini hedeflediğimiz bu mekânlar ile şehrimizin ekonomisine ve istihdamına önemli katkı sağlayacağız” dedi.

Esnafın çalışma hayatı kolaylaşacak

Yapılacak düzenlemelerle esnafın çalışma hayatını kolaylaştıracaklarını belirten Başkan Genç, "Yeni dönemde Büyükşehir’imizin hayata geçireceği projelere paralel olarak bizim de hayata geçireceğimiz projeler ile bütün esnaflarımızın desteğine talibim. Yapılacak düzenlemeler ile esnafımızın daha müreffeh bir şekilde çalışma hayatına katılacağına yürekten inanıyorum. İnşallah, yeni dönemde kamu idaresinde çok çok başarılara imza atmış Büyükşehir Belediye Başkanımızla el ele verip onun riyasetinde, onun önderliğinde başta Ortahisar’ımız olmak üzere bütün ilçelerimizde en güzel hizmetleri yapmayı Cenab-ı Allah (C.C) bizlere nasip eylesin ve bizleri mahcup eylemesin” diye konuştu.