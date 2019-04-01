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Başkan Genç, “halkımızın dediği oldu”

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay GençDöşemealtı halkının istikrardan yana tercihini yaptığını, geçen 5 yılda olduğu gibi yeni dönemde de hizmet yarışının devam edeceğini söyledi.

01 Nisan 2019 Pazartesi 12:36
Başkan Genç, “halkımızın dediği oldu”

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay GençDöşemealtı halkının istikrardan yana tercihini yaptığını, geçen 5 yılda olduğu gibi yeni dönemde de hizmet yarışının devam edeceğini söyledi.


Yerel Seçimler nedeniyle geçen Pazar günü tüm Türkiye’de olduğu gibi Antalya’nın Döşemealtı İlçesi’nde de vatandaşlar sandık başına gitti. Toplam 4 adayın yarıştığı seçimleri kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 48,77 ile Mimar Turgay Genç kazandı.


Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “İlçemizi Antalya’nın yeni markası yapma hedefiyle geçen dönem 5 yılda 100’ün üzerinde projeyi kendi öz kaynaklarımızla tamamlayıp halkımızın hizmetine açtık. Mesai arkadaşlarımla birlikte Döşemealtı’nda, Antalya’da hatta Türkiye’de ilkleri gerçekleştirdik. Yeni dönemde de aynı azim, aynı gayret ve samimiyetle çalışarak bölgemizin gelişimine, halkımızın refahına ve mutluluğuna katkı da bulunmaya devam edeceğim” dedi.


Başkan Genç sözlerine şöyle devam etti, “Her zaman yanımda olan partim Cumhuriyet Halk Partisi ve yönetimine, ittifak ortağımız İYİ Parti ve Yönetimine, oy veren yada vermeyen tüm vatandaşlarımıza ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Demokratik bir ortamda halkımızın dediği oldu. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek”

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 12:36
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