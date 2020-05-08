Başkan Genç: Dayanışma ruhumuzla bu süreci de atlatacağız

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur'a konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Dünya olarak tarihe geçen bir salgınla karşı karşıyayız ama hamdolsun ki ülkemizde tablo iyiye gidiyor ve Trabzon olarak da çok iyi bir noktadayız." dedi.

'Sosyal izolasyona önem veriyoruz'

Koronavirüs salgınında sosyal izolasyonun önemine dikkat çeken Başkan Genç, "Bir defa salgın başlangıcında devletimizin kararı ve bakanlığımızın da genelgesine uygun olarak zabıtalarımız aracılığıyla kitlesel yoğunlukların bulunduğu lokanta ve benzeri işletmelerin ivedi bir şekilde kapanmasını sağladık. Sosyal izolasyon kısmen sağlandıktan sonra da marketlerimiz ve pazar yerlerinde denetim çalışmalarımızı yürüttük. Zorunlu ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe denetimleri yapmakla birlikte vatandaşlarımızın maske kullanmasını sağladık. Ortahisar'da 18 pazar yerimiz var. 18 pazarımızın girişinde mutlak surette her gün maske dağıtıyoruz. Bunun yanı sıra ateş ölçer cihazıyla beraber denetim yapıyoruz. Sosyal mesafenin korunması konusunda megafonlarla da gerek esnafımızı gerekse vatandaşımızı aralıksız olarak uyarıyoruz." diye konuştu.

'Halkımızın bilinci bize güç veriyor'

"Valiliğimizin bünyesinde oluşturulan Pandemi Kurulumuzla periyodik zaman dilimlerinde toplantılar yaparak gelişmeleri değerlendiriyoruz." diyen başkan Genç, "Trabzon'da da ülkemizde de tablo iyiye gidiyor. Büyükşehir Belediyemizin ve Valiliğimizin bize olan desteği ile halkımızın duyarlılığı birleşince süreci başarılı bir şekilde yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

'Sosyal Destek Vefa Grubumuz 24 saat esasıyla çalışıyor'

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan Sosyal Destek Vefa Grubu'nun sürece katkılarını şöyle anlattı:

"Vefa Destek Grubumuz ile birlikte 65 yaş üstü büyüklerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek noktasında ekiplerimiz 24 saat esasıyla çalışıyor. Öte yandan günlük kazancı ile evine ekmek götüren vatandaşımızın o kazançtan mahrum kalması sebebi ile bir sıkıntı olduğu da muhakkak. Ortahisar ölçeğinde 5 bine yakın gıda yardım kolimizi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bu süreç milli bir mücadele dayanışma dönemi. Biz bu sürecin altından dayanışmayla kalkıyoruz. Türk milleti zor zamanlarda ayağa kalkmayı hep başarmıştır. Bu vatan bize ecdadımız tarafından binbir zorluklarla emanet edildi. Onun için dayanışma ruhuyla beraber bu sürecin de üstesinden geleceğiz."