0553 313 94 23

Başkan Genç, Antalyaspor Derneği’ni ve yönetimi ağırladı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, önceki gün yapılan Olağan Genel Kurul’da Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Fikret Öztürk ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:39
Başkan Genç, Antalyaspor Derneği’ni ve yönetimi ağırladı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, önceki gün yapılan Olağan Genel Kurul’da Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Fikret Öztürk ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Ziyarette, Antalyaspor A.Ş. Başkanı Ali Şafak Öztürk’te hazır bulundu.


Dernek Başkanlığı görevini, Antalyaspor A.Ş. Başkanlığını da yürüten Ali Şafak Öztürk’den devralan Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Antalyaspor A.Ş. Başkanı Ali Şafak Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’i ziyaret etti.


Tüm arkadaşlara başarılar dileyen Genç, “Antalyaspor kentimizin en büyük marka değerlerinden biri. Bizde Döşemealtı Belediyesi ve şahsım olarak kentimizin takımına ve derneğimize her türlü katkıyı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.


“Hiç kuşkumuz yok”


Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk ise Divan başkanlığı yapan Genç’e teşekkür ederek, “Bugüne kadar kulübümüze ve derneğimize verdiğiniz desteklerin artarak devam edeceğinden hiç kuşkumuz yok. Birlikte çalışmaktan ve kentimizin takımının daha da büyük başarılan elde etmesine yapacağınız katkılar nedeniyle şimdiden teşekkür ederim” dedi. Öztürk Başkan Genç’e dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.


Antalyaspor A.Ş. Başkanı Ali Şafak Öztürk’de Belediye Başkanı Turgay Genç’e Antalyaspor’a verdiği destekler dolayıasıyla teşekkür ederek, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi önümüzdeki sezon da maçlarda görmeyi umduğunu söyledi. Ziyarette yeni başkan Fikret Öztürk, Başkan Genç’e isminin yazıldığı Antalyaspor forması hediye etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KKTC'den sürpriz teklifi: Anlaşma ile Türkiye'ye bırakalım!
    1. KKTC'den sürpriz teklifi: Anlaşma ile..
    2. 7 aylık bebek, hastaneye götürülürken..
    3. Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu’na en..
    4. Allahyar Sayyadmanesh'in Fenerbahçe..
    5. GÜNCELLEME - Adana'da oğlu tarafından..
    6. FSM Köprüsü'ndeki çalışma
    7. Mersin'deki kadın cinayeti
    8. Giresun'da arazi tartışması: 1 ölü
    9. Kabızlık neden olur? Kabızlık için..
    10. Yaşar Güler, Rus mevkidaşıyla görüştü
    11. Siirt'te bulunan yaralı kartal tedavi..
    12. AK Partili belediyelerden Çanakkale..
    13. Bodrum 2021 yelken yarışlarına talip..
    14. Giresunspor’da ilk transfer savunmaya
    15. Emine Erdoğan'dan Tokyo Yunus Emre..
    16. Sürücüler dikkat! Benzine 27 kuruş zam..
    17. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı
    18. Aydın’dan meydan açıklaması
    19. Böbrek veya şeker hastasıysanız bunu..
    20. Kocasını öldürüp cesedini 4 parçaya..
    21. Çanakkale’de 10 yıl aradan sonra yağlı..
    22. Kırmızı ışıkta geçen otomobil kaza..
    23. Mardin’de 35 bin TL’lik uyuşturucu..
    24. Ibrahimovic’in bahis şirketine..
    25. İmamoğlu İstanbul Valiliğini ziyaret..
    26. "Dur" ikazına uymayınca olanlar oldu
    27. KARDEMİR'de stratejik yönetim..
    28. Isparta Belediye Meclisi’nden “Vakit,..
    29. Jakup Jimmy Durmaz kimdir? Galatasaray..
    30. FETÖ şüphelisi Eskişehir’de yakalandı
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama