Başkan Fırat’tan başsağlığı mesajı Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Sincik ilçesinde polis aracına terör örgütü mensuplarınca yapılan hain saldırıda şehit düşen Polis Memuru Taha Uluçay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Sincik ilçesinde polis aracına terör örgütü mensuplarınca yapılan hain saldırıda şehit düşen Polis Memuru Taha Uluçay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Terörü lanetlediğini vurgulayan Başkan Fırat, "Geçtiğim günlerde devriye görevi yapan polis aracına Sincik ilçe Hastanesi önünde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain ve alçak saldırıda Polis Memurumuz Taha Uluçay yaralanmış kaldırıldığı hastanede şehit olmuştur. Terör örgütü her zaman olduğu gibi bir daha alçak yüzünü göstermiştir. Bu kalleş saldırıda şehit düşen Taha Uluçay’a Allah’tan rahmet ve geride kalan yakınlarına sabır dilerim. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

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