Başkan Fırat: ”Pideye zam Türkiye ortalamasının altında”

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, geçen yıl 300 gramı 2 TL olan Ramazan pidesininbu yıl 500 gramla 3,5 TL’den satılacağını açıkladı. Başkan Fırat, “Artan maliyetleri göz önüne almak zorundayız. Erzurum’da yapılan bu zam Türkiye ortalamasının altında” dedi.

Geçen yıl 300 gramı 2 TL’den satışa sunulan pide, bu yıl 500 gram olacak ve 3,5 TL’den satılacak. Susamlı ve yumurtalı pidenin fiyatı ise 4,5 lira olacak. Bu yıl ekmek fiyatlarında düzenleme yapılmadığını ancak artan maliyetler karşısında Ramazan pidesinin artırıldığını belirten ESOB Başkanı Rasim Fırat, “Başta elektrik ve doğalgaza yapılan zamlarla birlikte maliyetlerde neredeyse yüzde 40 arttı. Buna rağmen ekmek fiyatlarında artışa gitmedik. Ancak maliyetlerin bu kadar yükselmesiyle Ramazan pidesinde fiyat artışı kaçınılmaz oldu. Bu noktada fırıncı esnafımızı da düşünmek durumundaydık. Geçen yıl 300 gramı 2 TL olan Ramazan pidesini, bu yıl 500 grama fiyatını da 3,5 TL’ye çıkardık. Türkiye ortalamasının altında olan bu düzenlemeyi halkımızın doğal karşılamasını bekliyoruz. Çünkü esnafımızın bu maliyetlerin altından kalkması gerçekten çok zor” diye konuştu.

Öte yandan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Ramazan pidesinin Ankara’da 300 gramı 2,5 TL’den, İstanbul’da ise 350 gramının 3 TL’den satılacağını açıkladı. Yumurtalı ve susamlı pide ise 5 TL’den satışa sunulacak.