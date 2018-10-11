Başkan, FETÖ’nün taktiğini açıkladı: Yahudilere sattı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan’a bir ziyaret gerçekleştirmiş, ülkedeki FETÖ yapılanmalarına dair gerekli makamlara bilgi verildiğini açıklamıştı. Macaristan’daki FETÖ yapılanmasının detaylarını anlatan Türk Macar Kültür Merkezi Başkanı Ahmet Barışçıl, örgütün 15 Temmuz darbe kalkışmasından kısa süre önce okullarını Yahudilere sattığını söyledi.,

Darbeden girişiminden sonra gücünü kaybetti

FETÖ'nün 15 Temmuz öncesinde Macaristan'da güçlü bir yapılanması olduğunu aktaran Barışçıl, darbe girişimi sonrası örgütün bu ülkede gücünü kaybettiğini vurguladı. Yeni Şafak’ın haberine göre Barışçıl, örgütün 15 Temmuz'dan tam 1 hafta önce kurnaz bir şekilde örgüte ait okulları Yahudi asıllı bir Macar vatandaşına devrettiğini bu nedenle devletin bu okullar konusunda elinin kolunun bağlandığı bilgisini verdi. Barışçıl şöyle konuştu:

15 Temmuz’dan önce okullar Yahudiye devretmiş

“Darbe girişiminden önce FETÖ okulları Yahudi asıllı bir Macar şahsın üzerine devredildi. Şu an bu okullar Macar bir şahsın üzerine devredildiği için hükümetin eli kolu bağlanmış durumda. Ancak bununla ilgili Macaristan'da hukuki bir sürecin başlayacağı konuşuluyor. Eğer bu okullar hala doğrudan FETÖ'ye ait olsaydı Türkiye'ye devredilecekti. Ancak maalesef şu an için bir işlem yapılamıyor.”

FETÖ, burada çalıştığı ekonomik kurumlarda da Yahudilerle iş yapıyor.

FETÖ’nün Macaristan'da çok güçlü ticari faaliyetleri yok. Onlara destek veren iş adamları var. Ancak bu süreçte ayrıldıklarını söyleseler de esasında birlikte iş yaptıklarını herkes biliyor. Macaristan’da 15 Temmuz öncesinde güçlüydüler. Ama o gücü darbe sonrasında kaybettiler.

FETÖ mensupları dışında çocuklarını gönderen yok

Şu anda buradaki okulların tamamı Türklere hizmet etmiyor, FETÖ mensupları dışında kimse o okullara çocuklarını göndermiyor.

15 Temmuz’dan 1 hafta önce FETÖ imamları İspanya’ya taşındılar. Bu imamlar ve aileleri orada Türklerle vedalaşıp “Özel bir durum var, gitmemiz gerekiyor" dediler ve kaçtılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan ziyaretinin çok olumlu yansımaları oldu. Macaristan’da çok pozitif bir tablo var. Bazı siyasi analistler, "Komünizmin bitişinden bu yana Macaristan’ı ziyaret edip bu kadar ses getiren bir lider olmadı" diyor.

Macaristan ve Türkiye ilişkilerinin 'altın çağını' yaşadığını söyleyen Barışçıl, şu değerlendirmede bulundu:

Yahudilerin yürüyüşüne izin verilmedi

"Yahudiler, liberaller Erdoğan’a karşı yürüyüş yapmak istediler ama hükümet kesinlikle onay vermedi. Orban’ın Gül Baba’da yaptığı konuşmalar, iki gündür hala haberlerin ana konusu olmaya devam ediyor. Orban, Gül Baba hakkında şunları söylemişti:

“Yaşama kültürü açısından biz çok daha gerisindeyiz. Hedef olarak gül Baba hazretlerinin değerlerine kavuşmak zorundayız. Gül Baba, Osmanlı ile ortak değerimizdir”