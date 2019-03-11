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Başkan Fatma Toru kadın medya mensuplarıyla buluştu

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla medya sektöründe çalışan kadınlarla bir araya geldi.Kadınların hayatın her alanında etkinliğini artırdığına dikkat çeken Başkan Fatma Toru, bunun sevindirici bir gelişme olduğunu ve bunda da kazananın ülke olacağını söyledi.

11 Mart 2019 Pazartesi 17:06
Başkan Fatma Toru kadın medya mensuplarıyla buluştu

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Konya’da medya sektöründe çalışan kadınlarla bir araya geldi. Bacıyan-ı Meram 2 binasında gerçekleşen buluşmada Başkan Fatma Toru, tam kadınların gününü kutladı.  

“KADIN VE ERKEK BİR BÜTÜNÜN AYRILMAZ PARÇALARIDIR”

Kadınların hayatın her alanında etkisini ve etkinliğini artırdığına işaret eden Başkan Toru, kadınların etkin olmanın da ötesinde medyaya artık neredeyse hakim bir konuma geldiğini hatırlatarak bunun mutluluk verici bir gelişme olduğunu kaydetti. “Erkek ve kadın bir bütünün ayrılmaz parçalarıdır. Ancak bunu hayata geçirmenin zorluklarını yaşıyoruz” diye konuşan Başkan Toru sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu topraklar bugünlerini erkekler kadar kadınlarına borçludur. Kadınlarımız, bu topraklar ve bu coğrafya kadar çilekeştir. Ancak her şeye rağmen dimdik bir elif gibi dik duran ve ayakta kalabilen güçtür kadın. Bu vesile ile sizlerin ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en içten dileklerimle kutluyorum.

‘MEDENİYETİMİZE SALDIRI KADINLAR ÜZERİNDEN YAPILIYOR”

Kadının kimliğine ve kişiliğine yapılan saldırıların tamamen şekil değiştirdiğine de işaret eden Başkan Toru, “Medeniyetimize karşı girişilen savaşın en ağır kısmı kadınlar üzerinden yürütülüyor. Kadın ve aile sürekli ve programlı bir saldırı altında. Geçmiş yüzyılda olduğu gibi önümüzdeki süreçte de bu saldırıları bertaraf etmek için mücadele etmek zorundayız. Çünkü aile kadının, kadın ailenin kalesidir. Birbirinden ayrı düşünülemez. Bu önemli mücadelede de en büyük görev yine kadına düşüyor. Kadınlarımızın, onurunu ayaklar altına almaya çalışanlara hak ettiği cevabı vereceğinden ve kimliğini koruyacağından en küçük şüphem yok” diye konuştu. 

“HEM KADIN HEM MEDYACI OLMAK DÜNYANIN EN ZOR İŞİ”

Kadın medyacıların kadın olmanın zorluklarının yanı sıra sektörel zorlukları da yaşamak durumunda kaldıklarını belirten Başkan Toru, “Bir kadın günlük hayatında birçok rol üstlenmek zorunda kalıyor. Anne olmak, eş olmak, çalışan olmak… Medya sektörü yapısı itibariyle en zor mesleklerden biri. Siz bütün kadınların çektiği sıkıntıların yanında birde bu sektörün kendine has yoğunluğunu ve yorgunluğunu yaşıyorsunuz. Bu fedakarlığınızı ne kadar övsek azdır. Bugünü en çok hak eden kesimlerden birisiniz. Bu sebeple sizlerin kadınlar gününü özel olarak kutlamak istiyorum” dedi.

Başkan Toru ayrıca buluşmaya katılan tüm kadınların görüş, istek ve temennilerini de dinledi. Toplantı birlikte çekilen fotoğrafla son buldu. 

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:06
  1. Konya
  2. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru

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