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Başkan Faruk Özlü; “Kredi alıp borç ödenmez”

Düzce Belediye Başkanı Dr.

09 Temmuz 2019 Salı 17:37
Başkan Faruk Özlü; “Kredi alıp borç ödenmez”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, merkeze bağlı 56 mahallenin muhtarı ile Erguvan Sosyal Tesislerinde bir araya geldi. Özlü burada yaptığı konuşmadı “Faizlerin yüzde 29-30’a dayandığı bir yerde kredi alınıp borç ödenmez. Bir sıkıntı var hep birlikte çözeceğiz. Bütün maaşları da ayı içinde ödeyeceğiz ve bunu öz kaynaklarımızla yapacağız” dedi.


Merkeze bağlı 56 mahalle muhtarı ile, düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu ve ilgili birim müdürleri de eşlik etti. Erguvan Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda muhtarların sorularını yanıtlayan Başkan Özlü gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.



“Mali disiplin kurum harcamalarından başladı”


Düzce Belediyesi Mali Disiplin Tedbirleri Genelgesi hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Özlü tedbirlerin öncelikle kurum içi harcamaları kısmaya yönelik olduğunu belirterek “Görevi devraldığım Nisan ayının 5’inden itibaren önce bütçeye bakıyoruz. Yani bu işlerin bütçesi nedir? Para var mı? Ne kadar borcumuz var ne kadar alacağımız var? Önce parya bakıyoruz. Çünkü para yoksa hiçbir şey olmaz, arabada mazot yoksa araba gitmez. Dolayısıyla ilk işimiz mali konulardı ve yaklaşık 21 maddelik mali disiplin tedbirleri uygulamaya başladık kurum içinde. Bu tedbirler hemen sonuç vermez. Bunun bir süreci olacak 6 ay sonra 10 ay sonra sonuç alacağız. Örneğin birçok işe baktık, et kombinasına, toplu ulaşıma vs. mesela et kombinasının zarar ettiğini tespit ettik. 15 ayda ettiği zarar yaklaşık 1,2 Milyon TL idi. Kasap arkadaşları çağırdık. Dedik ki bunu biz size devredelim siz işletin. En azından bizim cebimizden para çıkmasın. İhale düzenledik ve bu işi bilen bir arkadaşımız buranın işletme hakkını aldı. Bu yükten kurtulmuş olduk, bu ne demek? Yıllık cebimizde kalan 800 bin TL ile mahallelerimizin eksiklerini gidereceğiz. Tencere delikse, bu delikleri kapatmadan bu tencereyi dolduramayız. Mali kural derken harcamalarımızı kontrol edeceğiz dedik” şeklinde konuştu.



“Ulaşımda yeni düzenleme yapacağız”


Başkan Özlü, toplu ulaşım sisteminde ortaya çıkan zararlar hakkında da açıklamalarda bulunarak kazancın artırılmasına yönelik çözüm önerilerinden söz etti. Özlü: “Ulaşım sistemimizde de zararımız var, bu konuda özelleştirme gündemimizde. Şehri içinde daha ekonomik ve küçük araçların kullanılması gerekiyor. Kocaman araçlarla zarar artıyor. Ücretsiz taşıma ile ilgili elbette yardımcı olacağız, sosyal belediyecilik gereği ancak, yani bir hesap kitap yapmamız lazım, hesap yapmadan yapılan işler bizi bitirir. Ben otobüsçü değilim. Bir işi tam bilmiyorsanız, bilenle oturup konuşacak ve onları dinleyeceksiniz. Onlardan ortak bir karar çıkınca uygulayacaksınız.”



“Her mahallenin ihtiyacını yerinde tespit edeceğim”


Her mahallenin ihtiyaçlarını karşılayacağını ve seçim döneminde verilen sözlerin yerine getirileceğini ifade eden Başkan Özlü personel maaşlarının gecikme sebebini de açıklayarak “ben sizlerin sorunlarınızı mahallelerinizde dinleyeceğim. Verdiğim bütün sözleri yerine getireceğim .Ben Nisan ayından bu yana hiç kredi çekmedim, öz kaynaklarla maaş ödüyorum. Faizlerin yüzde 29-30’a dayandığı bir yerde kredi alınıp borç ödenmez. Bir sıkıntı var hep birlikte çözeceğiz. Bütün maaşları da ayı içinde ödeyeceğiz ve bunu öz kaynaklarımızla yapacağız. Eksik kalan muhtarlık binalarımız var. Bu konuyu para konusundan bağımsız bir şekilde tamamlayacağız. Bu yıl hepsi bitmiş olacak” dedi.



“İlaçlamada 6 ekip birden çalışıyor”


Sinek ve Amerikan Beyaz Kelebeği ilaçlama çalışmalarının aralıksız şekilde sürdüğünü ifade eden Başkan Özlü geçen yıl alınan ilaçların İl Tarım Müdürlüğü ile organize şekilde değerlendirildiğini vurgulayarak “İlaçlama konusunda bu yıl özel bir çalışma yaptık. Elimizde daha önceden alınmış ilaçlar var. Tarım Müdürümüz geldi, onun da deposunda ilaçlar var. 6 araç bulduk, ilaçlama yapıyoruz. Hatta sinek ilaçlamave sulama aynı anda yapabilen bir makine arkadaşlarımız geliştirdi. Aynı motor iki tane kabin var. O aracı şimdi almaya kalksak 65 Bin TL. Bizimkilerin yapımda kullandığı miktar 10 Bin 900 TL. Sayın muhtar ilaçlamada hiçbir eksik kalmayacak” diye konuştu.



“Su tahsilatları daha fazla hizmetin yolunu açacak”


Kurumun piyasadan hatırı sayılır miktarda alacağı olduğunu söyleyen Başkan Özlü “Düzce belediyesinin 11 Milyon TL su faturası alacağı var. Şimdi bu paraları biz alamazsak, nasıl asfalt yapacağız, nasıl hizmet yapacağız? Bu tahsilatlar bizim için önemli bir konu” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:37
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