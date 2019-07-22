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Başkan Faruk Özlü “İnsan odaklı hizmet üreteceğiz”

Düzce Belediye Başkanı Dr.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:22
Başkan Faruk Özlü “İnsan odaklı hizmet üreteceğiz”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, birim müdürleri ile bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada “İnsan odaklı hizmet üreteceğiz” dedi.


Geçtiğimiz günlerde belediye birim müdürlerinde geniş çaplı revizyona giden Başkan Dr. Faruk Özlü, yeni müdürler ile ilk toplantını yaptı. Yeni görevlerinde birim müdürlerine başarılar dileyen Başkan Özlü “Yoğun bir tempo bizleri bekliyor. Önümüzdeki dönemde birlikte çalışacağız. Vatandaş odaklı çalışmalara imza atacağız. Yapacağımız işlerde vatandaşlarımızın memnuniyeti bizler için belirleyici olacak. İnsan odaklı hizmet edeceğiz, hayata geçireceğimiz projelerimiz var, mahalle sözleşmelerimiz var. Önümüzde ki süre zarfında verdiğimiz sözleri hayata geçirmek için çok çalışacağız” ifadelerinde bulundu.


Cumayeri ve Akçakoca’da yaşanan afet ile ilgili birim müdürlerine teşekkür eden Başkan Özlü “İlk günden bu ana kadar afet bölgesinde vatandaşlarımızı yalnız bırakmadınız. Tüm ekipleriniz ile sahada yer aldınız. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:22
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