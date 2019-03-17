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Başkan Fadıloğlu’ndan meclis üyelerine teşekkür

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyeleri ile düzenlenen programda bir araya geldi.

17 Mart 2019 Pazar 10:12
Başkan Fadıloğlu’ndan meclis üyelerine teşekkür

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyeleri ile düzenlenen programda bir araya geldi. Yapılan son toplantı ile ğörevler sürelerini tamamlayan meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Fadıloğlu, “Gerçekten çalışmış olduğumuz 5 yıllık görev süresi içerisinde hiçbir sorun yaşamadık. Şahsınıza tek talepte bulunmayıp ilçemizin refahı için şerefimiz, onurumuz, anlımızın akıyla çalıştık” dedi.


Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 2014-2019 yılları arasında Şehitkamil Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev sürelerini tamamlayan Meclis Üyelerini akşam yemeğinde ağırladı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Meclis Üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Meclis Üyeleri adına Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na eşi Seval Fadıloğlu tarafından çiçek takdim edildi.


"Güzel eserlerin altına imza attık"


Meclis üyelerine hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:


“Sizlerle birlikte çok güzel bir 5 yıl geçirdik. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten çalışmış olduğumuz 5 yıllık görev süresi içerisinde hiçbir sorun yaşamadık. Şahsınıza tek talepte bulunmayıp ilçemizin refahı için çabaladınız. Şerefimiz, onurumuz, anlımızın akıyla çalıştık. Bilerek, asla yanlış yapmadık. Yapmış olduğumuz ve altına imza atmış olduğumuz işlerde hepinizin emeği var. Bugüne kadar yaptığımız bütün hizmetler, siz değerli Meclis Üyelerimizin ve değerli çalışma arkadaşlarımızın başarısıdır. Tüm hizmetlerimizde Meclis Üyesi arkadaşlarımın ve tüm belediye çalışanlarımızın emeği var. Tek başınıza asla başarılı olamazsınız. Eğer birlikte hareket ediyorsanız, başarılı bir sonuca varırsınız. Çok şükür, bu dönemde sizlerle birlikte uyum içerisinde çok güzel eserlerin altına imza attık. Çalışmalarınız ve emekleriniz için hepinize ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum.”


Program, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 10:12
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