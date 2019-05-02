Başkan Fadıloğlu’ndan fidan dikimine davet

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil” projesi kapsamında yapılacak fidan dikimine tüm ilçe halkını davet etti.

Şehitkamil’de “Her Bahar Bir Orman Bi’ Dünya Yeşil” projesi kapsamında yılda 2 defa yapılan toplu fidan dikimleriyle oluşturulan ormanlara bir yenisi eklenecek. 18. Etap Bi Dünya Yeşil Ormanı Arıl Mahallesi’nde hayat bulacak. Toplam 168 bin metrekare alan üzerine 10 bin 500 fidanın dikimi Arıl Mahallesi Dayı Dağı Yolu üzerinde 3 Mayıs Cuma günü saat 10:00’da düzenlenecek törenle yapılacak. Fidan dikim törenine yoğun katılımın olması bekleniyor.

18. Etap Şehitkamil Ormanı İçin De Tüm Hazırlıklar Yapıldı

Toplamda 1 milyon 756 bin 722 metrekare alanda 164 bin 763 adet fidanı toprakla buluşturduklarını anımsatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren çok önemli bulduğumuz hizmetlerin başında yeşillendirme çalışmaları gelmektedir. Geleneksel hale getirmiş olduğumuz fidan dikim çalışmalarımızı görev süremiz boyunca sürdüreceğiz. Amacımız; bizden sonraki nesiller için daha yeşil ve daha yaşanabilir bir ilçe bırakmaktır. Bu konuda elimizden gelen gayretle çalışıyoruz. Son olarak 17. Etap Şehitkamil Ormanı’nı oluşturmuştuk. Şehitkamil Belediyesi olarak Her Bahar Bir Orman Bi Dünya Yeşil projesi kapsamında bugüne kadar kurmuş olduğumuz 17 etap ormanda toplam 1 milyon 756 bin 722 metrekare alanda 164 bin 763 adet fidanın dikimini halkımızla birlikte gerçekleştirmiştik. 18. Etap Şehitkamil Ormanı için de tüm hazırlıklar yapıldı. Tüm vatandaşlarımızı, 03 Mayıs Cuma günü Arıl Mahallesinde saat 10.00’da düzenleyeceğimiz ağaçlandırma programına davet ediyorum. Vatandaşlarımızla el ele gelecek nesiller için 10 bin 500 fidanı daha toprakla buluşturacağız" diye konuştu.