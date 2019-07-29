Başkan Fadıloğlu’ndan çalışanlara müjdeli haber

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, belediye çalışanlarını yakından ilgilendiren önemli bir çalışmayı tamamlamak üzere olduklarını kaydetti.

Belediye personellerinin çocuklarının nitelikli ve güvenli bir ortamda eğitim alacağı kreşin yapımında sona yaklaştıklarının müjdesini veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kreşin 2019-2020 eğitim-öğretimi sezonunda hizmet vereceğini söyledi. Toplam 450 metrekare kapalı alana sahip kreşin bin 800 metrekare yeşil ve oyun alanına sahip olduğu bilgisini veren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, kreş içerisinde; 3 adet sınıf, çocuk oyun odası, etkinlik alanı, uyku odası, yemekhane, danışma-bekleme alanı ve idari bölümler bulunduğunu ifade etti.

“Şimdiden tüm çalışan arkadaşlarımıza hayırlı olsun”

Kreşin yeni eğitim-öğretim sezonuyla hizmete başlayacağını belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak çalışan mesai arkadaşlarımızın çocuklarının gündüz bakımı ve eğitimi için kreş hizmeti verebilecek bir kreş yapmamız gerekiyordu. Kanunen 50 kişinin üzerinde çalışanı bulunan kurumların mutlaka çalışan personelleri için bu şekilde bir hazırlık yapması gerekiyordu. Tabi şu ana kadar görev süremiz içerisinde bunu başarma imkanımız olmamıştı. Çok şükür şu anda mevcut belediyeye ait bir mülkün içerisinde bunu hayata geçiriyoruz. İnşallah önümüzdeki eğitim-öğretim dönemi içerisinde çalışan mesai arkadaşlarımızın çocuklarının kreş hizmeti verilebilecek bir binayı hizmete sunmuş olacağız. Etrafındaki peyzaj ve oyun alanı ile birlikte ideal bir planlamayla inşallah hizmet vermeye devam edeceğiz. Şimdiden tüm çalışan arkadaşlarımıza ve Gazianteplilere hayırlı olsun diyorum” açıklamasını yaptı.