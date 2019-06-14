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Başkan Fadıloğlu’ndan Babalar Günü mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı mesajla tüm babaların Babalar Günü’nü tebrik etti.

14 Haziran 2019 Cuma 16:24
Başkan Fadıloğlu’ndan Babalar Günü mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yayımladığı mesajla tüm babaların Babalar Günü’nü tebrik etti.


Babalar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Yaşamımızın her anında varlıklarıyla bizlere güç veren babalarımız; sevgi ve fedakarlık sembolü olarak, annelerimizle birlikte en değerli varlıklarımız olup, güçlü bir aile yapısının temelini oluşturmaktadır. Babalar, çocuk açısından himaye eden, kuşatan, güven veren bir unsurdur. Aile içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasında büyük rol oynayan babalarımızın tek isteği ve dileği, çocukları için iyi bir gelecek hazırlayabilmek ve onların geleceklerini güvence altına alabilmektir. Evlatlarına tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan, yürekleriyle aile bağlarının daha güçlü olmasını sağlayan babamızın değerini bilmeli ve onlara saygı ve sevgide kusur etmemeliyiz. Gelecek nesillerin yetiştirilmesinde, sağlıklı bir toplum yapısının oluşturulmasında ve aile kurumumuzun yaşatılmasında hiç şüphesiz ki büyük rolü olan babalarımızdan alacağımız dersler, hayat boyu bize rehberlik edecektir. Varlıklarıyla bizlere güç veren, mutluluğumuzu kendi mutluluğu sayan, haklarını hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğimiz ve asla ödeyemeyeceğimiz özveri, fedakarlık, güven ve sorumluluk abidesi tüm babalarımıza saygılarımı sunuyorum. Bu duygularla başta vatanımız için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin babaları olmak üzere, tüm babalarımızın bu anlamlı gününü gönülden kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum."

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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