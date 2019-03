Başkan Fadıloğlu, yapılacak hizmetleri anlattı

Yaptığı ziyaretlerle vatandaşa 31 Mart seçimin önemini anlatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tekrar göreve gelmeleri durumunda yapacakları projeleri ve çalışmaları anlattı. Fadıloğlu, “Daha yaşanabilir bir Şehitkamil oluşturma hedefiyle başlattığımız çalışmalarımızı güçlü adımlar atarak sürdürüyoruz” dedi.

Gün boyu ilçe genelinde çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, güne basın kuruluşu ziyareti ile başladı. Ziyaretleri kapsamında fabrika işçileriyle buluşan Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra Kocatepe, Şirinevler, Batıkent mahallelerindeki vatandaşla bir araya geldi. Düzenlediği ziyaretlerde halka bugüne kadar yapılan çalışmaların yanı sıra yeni görev dönemi içerisinde yapacağı projeleri anlatan Fadıloğlu, ziyaret ettiği kişilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Her ziyaret ettiği mahallede karşılaştığı çocuklarla yakından ilgilenen Rıdvan Fadıloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler armağan etti. Kadınların da sorun ve sıkıntılarını dinleyen Fadıloğlu, insan merkezli çalışmalarla hizmet etmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Doğumdan ölüme hizmet

Vatandaşın 31 Mart günü çok önemli bir tercihte bulunacağını vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tevazu, samimiyet ve gayretle gönüller kazanarak millete hizmet yolunda hız kesmeden çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Fadıloğlu, “Milletimiz, bugüne kadar tüm desteğiyle arkamızda oldu. Halkımızdan aldığımız desteklerle bizler de inandık, planladık ve yaptık. Daha yaşanabilir bir Şehitkamil oluşturma hedefiyle başlattığımız çalışmalarımızı güçlü adımlar atarak sürdürüyoruz. Bugüne kadar birçok projeyi tamamlayarak değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Hız kesmeden sürdüreceğimiz çalışmalarımızla halkımızı hak ettiği yatırım ve hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz.Şehitkamil Belediyesi olarak ulaşımdan çevreye, sağlıktan eğitime, kültür-sanattan spora kadar pek çok alanda Şehitkamilliler için hizmet veriyoruz. İlçe sınırları içinde yaşayan vatandaşlarımızın doğumdan ölüme kadar hayatlarının her aşmasında yanında oluyoruz. Belediyeciliğin asli vazifelerinin yanı sıra sosyal belediyeciliğin gereği olarak özellikle dezavantajlı aile ve bireylere her türlü imkanı sunmaya gayret ediyoruz. Yeni görev dönemimiz içerisinde de çok önemli projeler hayata geçireceğiz. Halkımızın dua ve destekleriyle çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki halkımız her hizmetin en iyisine layıktır” diye konuştu.