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Başkan Fadıloğlu, ŞSM’deki kursiyerleri ziyaret etti

Şehitkamil Sanat Merkezi’nde farklı branşlarda eğitim gören kursiyerleri ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Yaz dönemi eğitimleri çerçevesinde Şehitkamil Sanat Merkezimizde 9 branşta bin 374 öğrencimiz eğitim alıyor" dedi.

30 Temmuz 2019 Salı 11:28
Başkan Fadıloğlu, ŞSM’deki kursiyerleri ziyaret etti

Şehitkamil Sanat Merkezi’nde farklı branşlarda eğitim gören kursiyerleri ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Yaz dönemi eğitimleri çerçevesinde Şehitkamil Sanat Merkezimizde 9 branşta bin 374 öğrencimiz eğitim alıyor" dedi.


Yaptığı sanatsal ve kültürel yatırımlarla binlerce kişinin hayatına katkı sunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Sanat Merkezi’ndeki eğitimlerden yararlanan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle kültür-sanat konulu sohbetler gerçekleştiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğrencilerin merkezle ilgili görüş ve taleplerini de dinledi. Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde de bulunan Başkan Fadıloğlu, öğrencilerin aldıkları eğitimler neticesinde öğrendikleri bilgiler ışığında çalmayı öğrendikleri şarkıları dinledi.


9 branşta bin 374 öğrencimiz eğitim alıyor


Ziyaret sonrası değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ücretsiz sağlanan eğitimler kapsamında sundukları hizmetleri uzun yıllar devam ettireceklerini ifade etti. Amaçlarının en az bir enstrüman çalmayı bilen nitelikli bireyler yetiştirmek olduğunu kaydeden Başkan Fadıloğlu, şöyle konuştu:


“Yaz dönemi eğitimleri çerçevesinde Şehitkamil Sanat Merkezimizde 9 branşta bin 374 öğrencimiz eğitim alıyor. Burada yürüttüğümüz faaliyetleri yıl içerisinde de devam ettiriyoruz. Ama yaz tatili münasebetiyle kurslarımıza talep doğal olarak daha fazla oluyor. Şehitkamil Sanat Merkezimizde açılan ve ücretsiz yararlanılan; yağlıboya, ebru, bağlama, gitar, keman, piyano, tambur, hüsn-i hat, karakalem ve temel resim kurslarımız ile çocuklarımıza, velilerimize imkan sunmaya gayret gösteriyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi Şehitkamil Sanat Merkezini dışardan gelen birinin konser vermesi için değil, kendi memleketimizin evladının burada yetişerek inşallah ileriki zamanlarda burada konser verebilmesini amaçlıyoruz. Çocuklarımız, akademik yıl içerisinde yapmış olduğu çalışmalarda yoruluyorlar. Bir yandan akademik çalışmaları devam ettirirken diğer yandan da sosyal aktivite olarak bir enstrüman çalmasını istiyoruz. Çocuklarımızın sanata olan yatkınlıklarını değerlendirmelerini istiyoruz. Bu konuda desteğini esirgemeyen Halk Eğitim Merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ediyorum. Şehitkamil Sanat Merkezimizdeki sanatsal ve kültürel faaliyetimizi yıllarca devam ettirip nitelikli bireylerin yetişmesi noktasında elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Ben; bize inanıp, güvenip çocuklarını teslim ettikleri için tüm velilerimize de teşekkür ediyorum.”


Hem ziyaretten hem de sağlanan hizmetlerden duydukları memnuniyeti ifade eden öğrenciler, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:28
  1. sanat
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