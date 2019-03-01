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Başkan Fadıloğlu hem bilgilendirdi hem de soruları cevapladı

Gün içerisinde toplumun her kesimiyle bir araya gelerek vatandaşla sohbet eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bizim en büyük gücümüz; birliğimiz, beraberliğimiz ve aldığımız hayır dualarıdır.

01 Mart 2019 Cuma 14:56
Başkan Fadıloğlu hem bilgilendirdi hem de soruları cevapladı

Gün içerisinde toplumun her kesimiyle bir araya gelerek vatandaşla sohbet eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bizim en büyük gücümüz; birliğimiz, beraberliğimiz ve aldığımız hayır dualarıdır. Milletimizden aldığımız güçle en iyi şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz” dedi.


Vatandaşın sorununa, derdine ortak olan ve sorunların çözümü noktasında gönülden çalışan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gün boyu ilçenin farklı noktalarında ziyaretler gerçekleştirdi. Güne, ilçedeki medya kuruluşlarını ziyaret ederek başlayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra fabrika işçileriyle buluştu. Şirinevler Aile Merkezi ve Mehmet Akif Ersoy Aile Merkezi kursiyerleriyle buluştuktan sonra taziye ziyaretlerinde bulunan Başkan Fadıloğlu; Seyrantepe, Belkıs, Göllüce mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaret ettiği noktalarda vatandaşı yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendiren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, vatandaşın yönelttiği soruları da yanıtladı.


Ziyaret ettiği aile merkezlerinde eğitim gören anasınıfı öğrencileriyle yakından ilgilenen ve öğrencilere çeşitli armağanlar veren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, cadde ve sokaklarda karşılaştığı çocuklarla da yakından ilgilendi.


Allah, hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin


Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu açıklamada bulundu:


“Bizim en büyük gücümüz; birliğimiz, beraberliğimiz ve milletimizden aldığımız hayır dualarıdır. Bizler, ekip olarak milletimizin hayat standardını yükseltmek ve halkımızı hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Harcadığımız kaynak, milletimizin kaynağıdır. Milletimizin kaynağını en verimli şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Bu amaç doğrultusunda ilçemizin çehresini değiştirecek önemli projeler hayata geçirmekten büyük gurur duyuyoruz. Amacımız; halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve daha yaşanabilir bir ilçe oluşturmak. Projelerimizi halkımızın ihtiyaç ve taleplerine göre gerçekleştiriyoruz. Derdimiz; millet ve milletimize hizmet etmek. Allah, hepimize bulunduğumuz yerlerde hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Halkımızın dua ve destekleriyle çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.”

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:56
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