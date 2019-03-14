0553 313 94 23

Başkan Fadıloğlu hekim adaylarıyla buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerini misafir etti.

14 Mart 2019 Perşembe 14:14
Başkan Fadıloğlu hekim adaylarıyla buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerini misafir etti. 14 Mart Tıp Bayramı Öncesi üniversiteli gençlerin doğayla buluşması renkli anlara sahne oldu.


Her yıl 15 binin üzerinde öğrenciyi ağırlayan Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampının son konukları 14 Mart Tıp Bayramı öncesi Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri oldu. Yoğun akademik maratona Dülük Tabiat Parkında mola veren GAÜN Tıp Fakültesi öğrencileri, kamp alanında yer alan; zipline, ip parkuru, tırmanma duvarı, pentatlon ve doğa yürüyüşü istasyonlarında eğlenerekmoral depoladılar. Hareketli yaşam ve sportif faaliyetlerin insan sağlığına olan önemine dikkat çeken üniversiteöğrencileri, kendilerini etkinlikler esnasında ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile uzmanlık alanları ve sosyal konularla ilgili koyu bir sohbet gerçekleştirdiler.


Gençlik kampımız 4 mevsim faaliyette


Gaziantep’i yaşanılabilir şehirler arasında üst sırlara taşımak için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere büyük önem verdiklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Dülük Tabiat Parkında yer alan Gençlik Kampı ve Doğa Sporları Merkezinin 4 mevsim boyunca faaliyete olduğunu söyledi. Başkan Fadıloğlu, tıp fakültesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik esnasında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:


“Gençlik Kampımızda yıl boyunca farklı yaş gruplarındaki öğrencilerimizi misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Günün konuk grubu Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri oldu. Geleceğin hekimleri yoğun ders ve sınav maratonuna kısa bir ara vererek doğa ile buluştular. Kamp alanımızda yer alan parkurlarda eğlenerek bol bol moral depoladılar. Çocuklarımız, gençlerimiz ve yetişkin yaş gruplarındaki katılımcılarımız bu alanda sosyalleşiyorlar. Gençlik Kampı ve Doğa Sporları Merkezimiz 4 mevsim boyunca faaliyete. En önemli hedeflerimiz; Gaziantep’i yaşanılabilir şehirlerarasında üst sırlara taşımak. Bunun için kültürel ve sportif faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Gençlik Kampımızda misafir edeceğimiz tüm kampçılara şimdiden iyi eğlenceler, sağlık ve zindelik dolu günler diliyorum.”


"Tüm arkadaşlarımıza önereceğiz"


Katıldıkları etkinliklerde keyifli zamanlar geçirdiklerini ifade eden GAÜN Tıp Fakültesi öğrencisi İlknur Gültekin, “14 Mart Tıp Bayramı öncesindeŞehitkamil Belediyesi Gençlik Kampına misafir olduk.Etkinliklerboyunca çok eğlendik. Doğa ile iç içe olmak bizleri ayrıca mutlu etti. Tüm bu güzel faaliyetlerin çocuklara ve biz gençlere ücretsiz olarak sunulması bizler için bir ayrıcalık. Tüm üniversiteli arkadaşlarımıza önereceğiz. Başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve kamp alanında görev yapan eğitmenlere teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:14
  1. doğa
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DSP Genel Başkanı Aksakal: "31 Mart akşamı ana muhalefet partisi değişecek"
    1. DSP Genel Başkanı Aksakal: "31 Mart..
    2. Genel Sekreter Gökçe: "Önceliğimiz iki..
    3. Başkan Akkaya, istişare toplantısına..
    4. ÖSYM YDS giriş belgelerini yayınlandı
    5. Eskişehir ile Cibuti arasında sanayi..
    6. İran’da boru hattında patlama
    7. (Özel) Küçükçekmece’de motosiklet..
    8. İTO Başkanı Avdagiç: "Bankacılık..
    9. Bu Yollar Araç Trafiğine Kapatılacaktır
    10. Başkan Öztürk Senirköy Mahallesi’nde..
    11. İTO Başkanı Avdagiç: "İstihdamla..
    12. Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Tıp..
    13. İki gün üst üste intihara teşebbüs etti
    14. "Orta Anadolu Arıcılık Buluşması"
    15. Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 yaralı
    16. İTO Başkanı Avdagiç: "Büyümede bu..
    17. Başkan Can vatandaşlara projelerini..
    18. "Suriye'de Anayasa Komitesi'nde son..
    19. TÜSİAD, Tokyo'da düzenlenecek B20..
    20. İTO Başkanı Avdagiç: "Türkiye..
    21. YDS giriş belgeleri erişime açıldı
    22. Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika,..
    23. Sigara, obezite ve yüksek tansiyon..
    24. Sektör Türkiye'de gelişiyor! İşe yeni..
    25. Başkan Fadıloğlu hekim adaylarıyla..
    26. Tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle..
    27. Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası
    28. Yılmaz’dan gençlere ’TeknoToroslar’..
    29. Tarih dersini Şeyh Edebali Türbesi..
    30. Mecitözü’nde trafik kazası; 1 ölü, 3..
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!