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Başkan Fadıloğlu, Dünya Kadınlar Günü’nü Kutladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:28
Başkan Fadıloğlu, Dünya Kadınlar Günü’nü Kutladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.


Başkan Fadıloğlu, yayımladığı mesajında kadın önemine dikkat çekerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Fadıloğlu, mesajında, "Kadınların hayatın her alanında yer alması toplumun refahı için önem taşımaktadır. Kadın, özellikle toplumun temel yapısını teşkil eden aile kurumunun sağlam değerlere sahip olabilmesinde büyük bir önem arz etmektedir. Üstlendiği misyonla toplumsal yapının demokratik temellerinin yükünü çeken kadınların, hayatın her alanında el üstünde tutulması gerekmektedir. Sevgiyi, fedakarlığı, hoşgörüyü ve duyarlılığı temsil eden kadınlar; huzurlu, sağlıklı ve çağdaş bir toplumun temel taşlarıdır. Kadınların sosyal ve siyasal hayatta hak ettikleri konuma yükselmeleri ve geleceğe güvenle bakmaları ise; yetiştirdikleri nesillerin mutluluğunun ve başarılarının en temel şartıdır. Kadının ihmal edildiği bir toplumun varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi mümkün değildir. Yüklendiği sorumluluklar açısından baktığımızda kadınların ev ve iş yükünün yanı sıra annelik gibi kutsal bir sorumluluğunun da bulunduğu göz ardı edilmemelidir. Hayatın ağır şartları altında anne, eş ve iş kadını olarak ayakta kalabilen kadınlar; hayatın mimarları olarak en büyük saygıyı ve övgüyü hak etmektedirler. Medeniyetimizde çok özel bir yere sahip, toplumsal hayatta önemli roller üstlenen, ürettikleri artı değerle ülkemizin ve ilimizin gelişip güçlenmesine büyük katkı sağlayan Başta şehit ve gazilerin anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:28
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