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Başkan eşlerinden örnek dayanışma

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer önderliğinde belediye başkan eşleri, engelli hizmetleri alanında İzmir’i bir adım daha ileriye taşımak, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için bir araya geldi.

21 Haziran 2019 Cuma 10:13
Başkan eşlerinden örnek dayanışma

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer önderliğinde belediye başkan eşleri, engelli hizmetleri alanında İzmir’i bir adım daha ileriye taşımak, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için bir araya geldi. Engelli Farkındalık Merkezindeki parkurlarda önce engel gruplarının yaşadıkları sıkıntıları deneyimleyen, ardından 2 saat süren toplantıda yol haritası belirleyen başkan eşleri, ilçelerine “özel insanlar” için yapacakları çalışmaları içeren dosyayla döndü.



İzmir’de,engelliler konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak, engellilerin yaşamını ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer önderliğinde sosyal projeler hayata geçirilecek. Sivil toplum örgütleri ve gönüllü vatandaşlar işbirliği ile yapılacak çalışmalar için Neptün Soyer’in çağrısına başkan eşlerinden de tam destek geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında Balçova Olimpiyat Köyü içinde hizmete alınan ve bugüne kadar 16 bin ziyaretçi ağırlayan Türkiye’nin ilk Engelli Farkındalık Merkezinde bir araya gelen başkan eşleri, gönüllü olarak kendi ilçelerinde engellilere yönelik yapacakları çalışmalara ilişkin yol haritası oluşturdu. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in eşi Gökhan Sengel ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın eşi Teoman Erdoğan’ın da katıldığı toplantı “toplumsal cinsiyet eşitliği” konusunda İzmir farkını da ortaya koydu.



Bu tesisi herkes görmeli


Toplantı öncesi,Engelli Farkındalık Merkezinde bulunan parkurlarda tekerlekli sandalyeye binen, karanlıkta yürümeye çalışan, otizmli ve öğrenim güçlüğü çeken bireylerin yaşadıkları sıkıntıları deneyimleyen başkan eşleri, toplumsal farkındalık oluşturmak ve engellilerin yaşadığı sorunları anlayabilmek için herkesi bu merkezi görmeye davet etti. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in eşi Gökhan Sengel ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın eşi Teoman Erdoğan’a toplantıya katıldığı için teşekkür eden Neptün Soyer, toplumsal cinsiyet eşitliğinde İzmir’in Türkiye’ye örnek olduğunu söyledi.



"Başkan eşleri olarak bizlerin de sorumluluğu”


Konuşmasında belediye başkanlarının eşlerinin pek çok alanda sosyal sorumluluklarının da olduğunun altını çizen Soyer, “Bizlere alanda çalışırken en çok engellilere ilişkin sorunlar iletiliyor. Bunlar aslında bizlerin de sorunu. Türkiye’de 8 milyon engelli nüfusu var. Aileleriyle birlikte bu çok yüksek bir sayı. Biz bunu görmezden gelemeyiz. Engellilerin hayatını kolaylaştırmak, başkan eşleri olarak bizlerin de sorumluluğu” diye konuştu.



Amacımız engellilerin düşlerini gerçekleştirmek


Engellilerin yaşamını iyileştirecek çalışmalar yapmak için başkan eşlerine çağrıda bulunan Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizler sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışarak güç birliği yapabiliriz. Düzenleyeceğimiz etkinlikler ile engellilere yönelik projelerin hayata geçmesini sağlayabiliriz. Gönüllü olarak mesleğimiz, bilgimiz ve becerimiz doğrultusunda eğitim verebiliriz. Öncelikli olarak her ilçe için engelli haritasının çıkartılması, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin belirlenmesi çok önemli. 5 yıllık zaman dilimi içerisinde hayata geçireceğimiz projelerle iyi şeyler yapmayı ve engellilerin düşlerini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanı Aytuğ Balcıoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Akkın, İzmir Büyükşehir Belediyesinin engellilere yönelik hizmetlerine ilişkin bilgi verdi. 2 saat süren güç birliği zirvesinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunan başkan eşleri, ilçelerinde yapacakları çalışmalara ilişkin notlar aldı.



Neler yapılacak?


Toplantının sonunda; engelli merkezleri bulunmayan ilçelerde İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteği ile birimlerin kısa sürede hayata geçirilmesi, her ilçenin engellilere yönelik engel türü, mesleği, yaşı, cinsiyetine ilişkin bilgilerin yer aldığı harita oluşturması, “Erişilebilir Kent” unvanına sahip Selçuk’tan başlayarak tüm ilçelerde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda engellilerin yaşamını kolaylaştıracak projelerin hayata geçmesi, kent konseyleri, sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışarak engellilerin sorunlarına yönelik çözüm üretilmesi, ’4. Engelsizmir Kongresi’nin düzenlenmesi, engelli turizminin desteklenmesi, turistik ilçelerde “Kırmızı Bayrak” uygulamasının yaygınlaştırılması konularında çalışma yapma kararı alındı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:13
  1. doğa

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