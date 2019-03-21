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Başkan Eşkinat yaşlıları unutmadı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezine ziyarette bulundu.

21 Mart 2019 Perşembe 10:12
Başkan Eşkinat yaşlıları unutmadı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezine ziyarette bulundu. Ziyarette Eşkinat’a Çocuk Akademisi öğrencisi minikler de eşlik etti.


Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, bu yıl 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla Altınova Mahallesi’nde bulunan Çocuk Akademisi öğrencisi miniklerle birlikte aynı yerleşke içinde bulunan Alzheimer Gündüz Bakımevini ziyaret etti. Akademili çocuklar, Alzheimer hastası büyüklerinin ellerini öperek onlara çiçek hediye etti. Alzheimer Gündüz Bakımevi sakinleri için şiir ve şarkılardan oluşan mini bir dinleti de sunan 3-6 yaş arası minikler, büyüklerinden alkış aldılar.



Çocuklar ve yaşlılar birlikte pasta kesti


Kutlama pasta kesimi ile devam ederken, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Alzheimer Gündüz Bakımevine devam eden vatandaşlarla birebir ilgilenerek ihtiyaçlarını sordu. Ziyarette hazır bulunan hasta yakınları da öncelikle Alzheimer Gündüz Bakımevini hizmete sokan, Süleymanpaşa Belediyesine ve ayrıca kendilerini unutmayarak sık sık ziyaret eden Başkan Eşkinat’a teşekkür etti.



"Bir gün değil her gün yanınızdayız"


Yaşlılara Saygı Haftası gibi özel gün ve haftaların birçok açıdan önemli olduğunu ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Böyle günler hem büyüklerimizi hatırlamak, hem bir gün bizim de o yaşlara geleceğimizi anlamak açısından önemli. Ancak biz Süleymanpaşa Belediyesi olarak anne karnından ebediyete her vatandaşımızın bir gün değil her gün yanında olduğumuz gibi çeşitli dezavantajlarla hayatını sürdüren büyüklerimizin ve onlara bakmakla yükümlü ailelerimizin de her zaman yanındayız. Bugün sembolik bir ziyarette bulunarak büyüklerimizle birlikte olduk ancak zaten fırsat bulduğumuz her an onlarla bir araya geliyor, ihtiyaçlarını tespit ederek gidermeye çalışıyoruz. Sağ olsunlar büyüklerimiz de aileleri de bizlerden memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Bu da bize hem manevi bir güç hem de daha fazlasını yapma azmi veriyor. Bu vesileyle tüm büyüklerimizin Yaşlılara Saygı Haftası’nı kutluyor, ellerinden öpüyorum" diye konuştu.


Süleymanpaşa Belediyesi Osman Tabak Yerleşkesi içinde bulunan iki farklı kurum olan Çocuk Akademisi ve Alzheimer Gündüz Bakımevi sakinleri birlikte keyifli anlar yaşarken, hem akademili çocuklar hem de bakımevi sakinleri günün tadını çıkardı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:12
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