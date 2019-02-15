Başkan Eşkinat 74 mahalle muhtarına teşekkür etti

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından, ilçe sınırları içinde bulunan 74 mahallenin muhtarlarına 5 yıllık çalışma dönemi boyunca gerçekleştirdikleri özverili çalışmalar ve gösterdikleri işbirliği dolayısıyla teşekkür plaketi takdim edildi.

Tekirdağ’da bir otelde öğle yemeği eşliğinde gerçekleşen plaket töreninde; Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Gülferah Güral, Mehmet Hilmi İşsever ve Hulusi Özocak, Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, birim müdürleri ve mahalle muhtarları da hazır bulundu.

"Önümüzdeki dönemde de işbirliğimiz artarak sürecek"

Törenin açılışında konuşma yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, 5 yıl boyunca birlikte çalıştıkları mahalle muhtarlarına teşekkür etti. Eşkinat, "Merkezde bulunan mahallelerimizde bir gecede mahalleye dönüşen köylerimizde görev yapan siz değerli muhtarlarımız aynı zamanda birer yerel yönetici olarak meslektaşımsınız da. Bu açıdan ara sıra birbirimize kırılsak da 5 yıl boyunca yüksek bir işbirliği ruhu içinde çalıştık ve büyük bir aile olduk. Özellikle köylerde görev yapan muhtarlarımıza seslenmek istiyorum. Benim köylerin mahalleye dönüştürülmesi ile ilgili düşüncelerimi biliyorsunuz. Sizlerin atadan, dededen biriktirdiğiniz mallarınıza bizler emanetçi olarak 5 yıl boyunca gözümüz gibi baktık. Söz verdiğimiz gibi tek bir karış köy arazisini dahi satmadık ve köy tüzel kişiliklerinin geri verilmesi sonrası sizlere iade etmek üzere koruduk. Sizlerin de bizler gibi bütün bu çalışma döneminde büyük özveriyle işinizi yaptığınızı bildiğimiz için yeni dönem öncesi bir araya gelmek ve mevcut dönemde büyük bir işbirliği içinde yaptığımız çalışmaları taçlandırmak adına sizlere teşekkür etmek istedik. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, yeni dönemde işbirliğimizin artarak devam edeceğini belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Muhtarlara törenle teşekkür plaketleri takdim edildi

Eşkinat’ın konuşmasının ardından 74 mahalle muhtarının adı tek tek anons edilerek sahneye davet edildi ve protokol üyeleri tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi. Ayrıca muhtarlara Süleymanpaşa Belediyesinin çevre dostu projelerinden biri olan bez alışveriş torbaları içinde çeşitli hatıra eşyaları da hediye edildi. Tören, öğle yemeği ile sona erdi.