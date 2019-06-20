0553 313 94 23

Başkan Esen’den Konyaaltı’nda herkese eşit hizmet sözü

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, seçim döneminde vaat ettiği 23 projenin tamamını beş yıllık süreçte hayata geçireceklerini, belediye hizmetleri noktasında kimin hangi partiyi oy verdiğine bakmaksızın, herkese eşit hizmet vereceklerini söyledi.

20 Haziran 2019 Perşembe 15:21
Başkan Esen’den Konyaaltı’nda herkese eşit hizmet sözü

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, seçim döneminde vaat ettiği 23 projenin tamamını beş yıllık süreçte hayata geçireceklerini, belediye hizmetleri noktasında kimin hangi partiyi oy verdiğine bakmaksızın, herkese eşit hizmet vereceklerini söyledi.


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda Başkan Semih Esen, belediye başkanlığındaki 73 gününe ve beş yıllık süreçte yapacağı hizmetlere yönelik açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğunda siyasi rozetini çıkardığını söyleyen Esen, “Belediye başkanları görevlerini yaparken siyasi düşüncelerini ve ideolojik yapılarını hizmetlerine yansıtmazlar. Temel belediyecilik hizmetlerini götürürken, asla ve asla hiçbir etnik aidiyet, hiçbir siyasi kimlik veya başkaca ayrımı gözetmemek gibi bir hükümlülüğü vardır. Bunu yaparken muhakkak sözde değil, özde yerine getirilmesi gerekiyor” dedi.


Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, belediyelerin istihdam ve sosyal yardımlarla ilgili yasayla görevlendirilmediğini dile getirerek, “Bugünkü ülkenin koşullarında belediyeler halkın hangi sorunu varsa, o soruna duyarlı olmalı ve o sorunu çözme yolunda vatandaşa el uzatmalıdır. Bunu yaparken vatandaşın birini kendine yakın, diğerine uzak görmemelidir. Belediye hizmetlerimiz de kimin hangi partiye oy verdiği, kimin hangi inanca bağlı olduğu bizim ilgi alanımızda olmayacak. Önümüzdeki beş sene biz Konyaaltı Belediyesi’nde tüm belediye emekçi çalışanlarımızla, meclis üyelerimizle bu bakış açısıyla hizmet vereceğiz. Hedefimiz ilkemiz bu olacaktır” diye konuştu.


Belediye Başkanlığı görevindeki 73’üncü günü olduğunu aktaran Semih Esen, “Konyaaltı Belediyesini yine Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Muhittin Başkan’dan görevi devraldım. İyi yönetilmiş, iyi bir sistemi olan belediye devraldım. Belediye de çalışan herkes görevinin bilincinde ve sorumluluğundadır. Mali yöntem kötü durumda olmayan bir belediye devraldım. Teslim aldıktan sonra İller Bankası’ndan gelen ödeneğin 3’te birinin kesilerek gönderildiğini bir durumla karşılaştık. Bir sonraki ayda bu kesinti biraz daha azaldı. Bunu da ülkedeki tasarruf tedbirleri anlamında olduğunu düşünüyorum” dedi.


Başkan Semih Esen, seçim döneminde ortaya koyduğu 23 projenin tamamını hayata geçireceklerini söyleyerek, şunlara değindi: “Şu an da ekip arkadaşlarımızla birlikte bir çalışma programı gerçekleştiriyoruz. Hangi projenin hangi yıl da yapılması gerektiğine yönelik bir çalışmamız olacak. Şu anda tasarruf tedbirleri ve temel belediyecilik hizmetleriyle acil gelişen durumlara yönelik hizmetler yapıyoruz.”


Medyanın önemine değinen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Medya aynı zamanda halk adına yanlış yapılan bir şey varsa bunları sorgulama hakkına da sahiptir. Hiçbir şeyin tek başına olmadığı gibi gerek kurumları yönetmek, gerek toplumlara hizmet etmek, asla tek başına olmaz. Sadece belediye çalışanlarıyla, sadece belediye bürokratlarıyla yapılacak iş değildir. Bunda sizin çok büyük emeğiniz olacaktır. Basın özgürlüğünün ve gazetecilerin her türlü baskıdan uzak tutulması noktasında elimden geleni göstereceğim” dedi.


Başkan Semih Esen, gazetecilerin sorularını da cevaplandırdı. Semih Esen, toplantının sonunda günün anısına basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:21
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2. Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresi
    1. 2. Uluslararası Bitki Biyolojisi..
    2. Tatvan Belediyesinden sahil temizliği
    3. Büyükada’da 9 atın yandığı ahırın..
    4. ISUBÜ’den teknoloji sergisi
    5. Büyükşehir’den Sigara İzmariti Uyarısı
    6. Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan..
    7. OMÜ’lü akademisyenlerden anlamlı..
    8. Sızıl Beldesi’nde foto safari
    9. Balyoz davasının 50 hakim ve savcısı..
    10. Ünye Belediyesinde sıkı çalışma
    11. CHP’nin arka bahçeleri devrede! Bir..
    12. İnsülin direncinin belirtilerine dikkat
    13. Polisten gürültü kirliliği yapan..
    14. Turgutlu Belediyesi Yaz Spor..
    15. İzmir’de seyir halindeki kamyon..
    16. Juventus’ta Maurizio Sarri resmi..
    17. Hafif ticari araç refüje çıktı: 1..
    18. Mahkumların tiyatro oyunu ayakta..
    19. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    20. Eski Yargıtay 9. Ceza Dairesi..
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!