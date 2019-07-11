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Başkan Esen’den hayvancılığa desteksözü

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı’nın yaylalarında göçebe olarak hayvancılık aileleri ziyaret ederek, hayvancılığın geliştirilmesi noktasında gerekli desteği sağlayacaklarını söyledi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:03
Başkan Esen’den hayvancılığa desteksözü

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı’nın yaylalarında göçebe olarak hayvancılık aileleri ziyaret ederek, hayvancılığın geliştirilmesi noktasında gerekli desteği sağlayacaklarını söyledi.


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı’nda hayvancılıkla uğraşan ailelere destek olmak amacıyla Konyaaltı’nın kırsal bölgelerinde bir takım incelemelerde bulundu. Başkan Semih Esen’e Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Özhan Nacar, Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Canan Otruş, Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı’da eşlik etti.


Başkan Semih Esen, Kaymakam Köten ve beraberindeki heyetle ilk olarak Sinan Değirmeni bölgesinde eski tahıl ambarlarının bulunduğu alanı gezdi. Tahıl ambarlarını inceleyen Başkan Semih Esen, tahıl ambarlarının bulunduğu alanın yayla turizmine kazandırılabileceğine dikkat çekti. Başkan Esen, Sinan Değirmeninde yaşayan Mevlüt Uygun’u evinde ziyaret ederek, sohbet etti.


Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, daha sonra Harımyurt Yaylası’nda hayvancılık yapan aileleri ziyaret etti. Esen ve beraberindekiler Bakırtepe mevkiinde yaşayan Fatma, Şadiye ve Sultan Koçbaba kardeşlerin hayvancılık yaptığı yeri inceledi. Başkan Semih Esen, Konyaaltı’nın kırsal bölgelerindeki küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yapıldığına dikkat çekerek, “Konyaaltı’nın yaylalarında hayvancılık önemli bir yere sahip. Göçebe olarak hayvancılık yapan ailelerin yaşam koşullarını yerinde inceledik. Yaşam koşullarının düzeltilmesi ve hayvancılığını gelişmesine katkı sağlamak adına belediye olarak üzerimize düşeni yapacağız. Hayvancılığını sürdürebilmesi noktasında çeşitli desteklerimiz olacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:03
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