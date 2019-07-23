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Başkan Esen, Necati Topaloğlu’nu ağırladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve birim müdürlerini ağırladı.

23 Temmuz 2019 Salı 12:28
Başkan Esen, Necati Topaloğlu’nu ağırladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve birim müdürlerini ağırladı.Esen, komşu belediye olarak Kemer Belediyesi ile her türlü ortak çalışmaya hazır oldukları söyledi.


Topaloğlu, Başkan Esen’i tebrik ederek, görevinde başarılar diledi. Başkan Semih Esen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Biz kendi ilçemizin doğru ve verimli yönetilmesi değil, Antalya’ya hizmet etmenin beraber uyum içerisinde yönetilmesiyle en verimli hizmetin Antalya’nın alacağına inanıyoruz. Kemer Belediyesi bize sınır olan bir belediyedir. Necati Başkan ile uzun süredir bir dostluğumuz vardır. Hem komşu belediye olarak, hem de Antalya bütünü içerisindeki iki parça olarak her türlü konuda, her türlü işbirliğini yapmaya hazırız. Ziyaretleri ile bizleri onurlandırdılar. Müdürlerini ve ekibine teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum” dedi.


Necati Topaloğlu ise, Semih Başkan’ın 31 Mart’ta iyi bir başarı yakaladığını söyleyerek, “Konyaaltı’nın güzel bir çehresi var, siz daha da güzellikler katacaksınız. Biz iki komşuyuz. Sizlerde daha öncelere dayanan bir dostluğumuz var. Bu dostluğumuz artarak devam edecek. Her konuda birlikte çalışmaya hazırız. Bundan sonraki çalışmalarınız da başarılar diliyorum” diye konuştu.


Başkan Esen, Kemer Belediye ile güzel çalışmaların olacağını belirterek, “İnsanların temel insanı değerlerde buluşunca, birbirlerinle karşılaşınca yüzleri gülüyor. Necati ağabeyimizle mecliste de karşılaşsak, sokakta da karşılaşsak her zaman pozitif bir enerji içerisinde oluyoruz. Bunun çok faydalı çalışmalara döneceğine inanıyorum. Necati ağabeyimizin tecrübeleriyle, işbirliğiyle güzel bir komşuluk yapacağız. Antalya’yı ikimiz de payımız oranında güzel katkılar sunacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 12:28
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