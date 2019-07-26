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Başkan Esen, Feslikan Yaz şenliklerine davet

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 27-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 22’inci Feslikan Yaz Şenliklerine tüm Antalyalıları davet etti.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:08
Başkan Esen, Feslikan Yaz şenliklerine davet

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 27-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 22’inci Feslikan Yaz Şenliklerine tüm Antalyalıları davet etti.


Esen, bu yıl 22’incisi gerçekleştirilecek Feslikan Yaz Şenlikleri hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.


Başkan Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi ekiplerinin hummalı bir çalışma sonrası hazırlıkları bitirdiklerini belirterek, “Şenliklerimiz 27 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00’de Türk Halk Müziği Sanatçısı Ümran Özdemir konseri ile başlayacak. Ümran Özdemir konserinin ardından ise Anadolu Rock müziğinin güçlü sesi Kıraç, Feslikan Yaylasında Antalyalılara keyifli bir konser gerçekleştirecek. 28 Temmuz Pazar günü ise 50’si başpehlivan olmak üzere yaklaşık 700 pehlivan Feslikan Er Meydanı’na çıkacak. 658’inci Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz’ün yanı sıra Türkiye’nin önemli başpehlivanları Orhan Okulu, İsmail Balaban, Furkan Durmuş Altın, Nedim Gürel, Hamza Köseoğlu, Mehmet Yeşilyeşil gibi başpehlivanlar Feslikan Er Meydanı’nda güreş severlerimizle buluşacak” dedi.


"Kültür ve geleneklerimize sahip çıkacağız"


Başkan Esen, bin 800 rakımda keyifli bir zaman geçirmek isteyen tüm Antalyalıları, Feslikan’a beklediklerini söyleyerek, “22 yıldır bir gelenek olarak yaşatılan Feslikan Yaz Şenliklerimizi büyüterek, sürdüreceğiz. Kültürümüze ve geleneklerimize sahip çıkacağız. Konserlerimiz, güreşlerimizle şenliklerimiz dolu dolu geçecek. Özellikle cumartesi günü Feslikan’a gelmek isteyen vatandaşlarımızı için küçük bir hatırlatma yapmakta fayda var. Antalya’nın sıcağını aldanıp, Feslikan Yaylasına gelirken yanlarında mont almayı unutmasın. Yoksa Feslikan’a biraz üşümek zorunda kalabilir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:08
  1. konser
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