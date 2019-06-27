0553 313 94 23

Başkan Esen: “Asfalt çalışmamız devam ediyor”

Konyaaltı’nın yayla kırsalında ve kent merkezinde asfalt çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yıpranmış asfaltları da sıcak asfalt ile yenilediklerini söyledi.

27 Haziran 2019 Perşembe 15:09
Başkan Esen: “Asfalt çalışmamız devam ediyor”

Konyaaltı’nın yayla kırsalında ve kent merkezinde asfalt çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yıpranmış asfaltları da sıcak asfalt ile yenilediklerini söyledi.


Konyaaltı Belediyesi’nde asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hurma Mahallesi’nde 277 Sokakta mevcut yıpranmış asfaltı ‘kemirici’ olarak adlandırılan iş makinesiyle söken Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu işlemin sonrasında sokağı sıcak asfalt ile kaplayarak modern görünüme kavuşturdu. Konyaaltı’nın yayla kırsalında ve kent merkezinde asfalt çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yıpranmış asfaltları da sıcak asfalt ile yenilediklerini söyledi. Son olarak Hurma Mahallesi 277 Sokakta ilk olarak mevcut asfaltı kemirici iş makinesiyle söktüklerini ifade eden Semih Esen, bu çalışmanın sonunda da sokağı sıcak asfalt ile kaplayarak modern görünüme kavuşturduklarını bildirdi. Başkan Esen, Hurma Mahallesi’nde asfalt çalışmalarını kısa süre içinde tamamlayacaklarını belirterek, şimdiden bölge halkına hayırlı olmasını dilediğini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 15:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SATSO Türk Müziği Topluluğu’ndan yaz konseri gerçekleşti
    1. SATSO Türk Müziği Topluluğu’ndan yaz..
    2. Organları 6 kişiye umut oldu
    3. Başkan Babaoğlu’ndan, Kick Boks..
    4. Kızılay’dan annelere “Sevgi Bohçası”
    5. SAMEK yılsonu genel sergisi açıldı
    6. Kayseri Moda, Hazır Giyim ve Tesettür..
    7. Mardinkapı-Bağıvar Köprüsü hattında..
    8. Yok böyle gol! Wayne Rooney kaleciyi..
    9. Bakan Akar’dan Türk Kara Kuvvetlerinin..
    10. Ticari araçla motosiklet çarpıştı:1..
    11. Bingöl’de, Bal Festivali hazırlıkları
    12. Rektör Durmuş Mersin’in Gülnar ve..
    13. Oto klima esnafından sürücülere yazlık..
    14. Deniz Türüç'ün bonservis isyanı!
    15. Dil kurslarının yanında futbol ve halk..
    16. Yavru ayı yol kenarına oturarak..
    17. Sinop İl Turizm Eylem Planı uygulama..
    18. Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi..
    19. Başkan Esen: “Asfalt çalışmamız devam..
    20. Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 ölü
    21. Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye..
    22. Galatasaray Doğa Sigorta'da transfer
    23. Kaymakam Uzun, Muharremler köyünde..
    24. Deve sütü cilde faydaları deve sütü..
    25. Denizli’nin mayıs ayı itibari ile 1..
    26. Fetih Müzesi’ne bir ödül daha
    27. Kastamonu’da üç çocuk babası, evinde..
    28. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki..
    29. Denizli’nin 2019’daki haşhaş üretim..
    30. Galatasaray, Yiğit Arslan’ı kadrosuna..
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"
    Gül veya Davutoğlu değil... İşte Babacan'ın en yakınındaki isim! "En yoğun çalışan kişi o"

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar