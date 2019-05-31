Başkan Esat Öztürk Pazar Esnafını Ziyaret Etti

Yahyalı Belediye Esat Öztürk, pazarda esnaf ziyaretinde bulundu.

Yahyalı İlçesinde Cuma günleri kurulan halk pazarını ziyaret eden Başkan Esat Öztürk, pazar esnafının ve alışveriş yapan halkın tek tek elini sıkarak Kadir Gecelerini ve yaklaşan Bayramlarını kutladı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretten sonra açıklamalarda bulunan Başkan Esat Öztürk; “Cuma günleri ilçemizin Halk Pazarının kurulduğu gün. Bugün pazar yerindeki esnaflarımızın, hemşehrilerimizin, hem Cumalarını hem kandillerini hem de gölgesi üzerimize düşen bayramlarını tebrik ettik. Cenab-ı Allah yılına güle güle yetirsin diye dualarda bulunduk. Onlardan da dua istedik. Bu vesile ile bu gece idrak edeceğimiz Kadir Gecemizi ve yaklaşan Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. İslam Âleminin dirilişine, birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine vesile olması diliyorum. 31 Mart seçimlerinden bugüne kadar halkımızı ve esnafımızı çok fazla ziyaret etme imkânım olmamıştı. Ama Bayram vesilesiyle onları ziyaret ederek, dualarını almak istedik. Güzel bir ziyaret oldu. İnsanlarımızın içinde olmak, onlarla hemhal olmak bir belediye başkanının tattığı en güzel lezzetlerden biri diye düşünüyorum. Tevazu, samimiyet ve gayret ile bu insanların dualarını almak için, gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Yahyalı içinde ve Yahyalı dışında yaşayan tüm hemşehrilerimizin, Kayseri’de yaşayan dostlarımızın ve tüm inananların hem Kadir Gecelerini hem de bayramlarını tebrik ediyorum. İnşallah dirilişimize vesile olur.” ifadelerini kullandı.