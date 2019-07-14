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Başkan Erzi’den 15 Temmuz açıklaması

Sağlık Sen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi, 15 Temmuz açıklaması yayımladı.

14 Temmuz 2019 Pazar 14:54
Başkan Erzi’den 15 Temmuz açıklaması

Sağlık Sen Balıkesir Şube Başkanı Nihat Erzi, 15 Temmuz açıklaması yayımladı. Erzi tüm üyelerini Milli İrade Meydanında toplanmaya davet etti.


15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişiminin 3. Yılında Kuvayi milliye ruhuna sahip tüm Balıkesirli vatandaşlarımızı Milli iradeMeydanında toplanmaya davet eden Sağlık-Sen BalıkesirŞube Başkanı Nihat Erzi"15 Temmuz hain darbe girişiminin yapıldığı gece ve bu geceyi takip eden süreçte üstün gayret ve başarı gösteren sağlık çalışanı arkadaşlarım başta olmak üzere tüm Balıkesir’li Ay Yıldızlı al bayraklarıyla Milli iradeMeydanına bekliyorum. Zafer demokrasinin, meydanlar bizimdir’ dedi


15 Temmuz gecesi Türkiye’nin destan yazdığını dile getiren Başkan Erzi, ‘’15 Temmuz gecesi Türkiye düşmanları hain emellerini hayata geçirmek için kalleşçe bir saldırıda, bir darbe girişiminde bulundu. Çok şükür bu hain girişim amacına ulaşamadan bertaraf edildi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokakları, meydanları dolduran genç, yaşlı, kadın, erkek milyonlarca insan hainlerin karşısına etten kemikten siper ördü. O karanlık gecede milyonlarca insanın kalbinde sadece vatanın bölünmezliği, milletin bekası vardı. Silaha, mermiye, tanka, tüfeğe kalbiyle, gövdesiyle, bedeniyle siper olan bu milletin imanı ve inancı o karanlık geceyi aydınlığa kavuşturdu. 15 Temmuz gecesi bu millet Çanakkale’de olduğu gibi, Kurtuluş Savaşında olduğu gibi bir kez daha destan yazdı. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi atalarımızdan miras aldığımız kahramanlığı meydanlara taşıyan, kutlu uğurda şehadet şerbetini içen şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, şehitlerimizle birlikte anılmayı Yüce Rabbimden niyaz ediyorum’’ dedi.


‘’Sağlık çalışanlarına üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum’’


Sağlık çalışanlarının 15 Temmuz gecesi sabaha kadar meydanlarda olduğunu ve yaraları sarmak için üstün gayret gösterdiğini ifade eden Sağlık-Sen Balıkesir Şube başkanı Erzi‘’15 Temmuz gecesi kahramanlık destanı yazan halkımız ile birlikte meydanlarda olan, demokrasi için nöbet tutan aynı zamanda da yaraları sarmak için bir an dahi gözünü kırpmadan, canını dişine takarak yer, zaman, mekan demeden çalışan sağlık personellerimizle duyduğum kıvancı anlatmaya kelimelerim yetmiyor. Sağlık çalışanı olmak için vicdan gerekir, fedakarlık gerekir. Sağlık çalışanları Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği tüm mücadelelerde olduğu gibi 15 Temmuz’da da sokaklarda, alanlarda, hastanelerde dur durak bilmeden çalıştı. İşten, nöbetten çıkan arkadaşlarımız meydanlarda nöbete devam etti. Onlarla gurur duyuyorum, hepsine teşekkür ediyorum, sizler bu vatanın gizli kahramanlarısınız’’ dedi.


Erzi, "Zafer demokrasinin, meydanlar bizimdir"


15 Temmuz DemokrasiBayramı’nda buluşma çağrısı yapan Başkan Erzi ‘’15 Temmuz 2016’de mazlumun ayağa kalkması, zalime diz çöktürttü. Tüm cihan bir kez daha gördü ki Türkiye Cumhuriyeti düşmanlarına canı pahasına geçit vermez. 15 Temmuz’un 3. Yılında bayraklarımızla saat 21:00’da Milli İrademeydanında buluşuyor, ‘Zafer Demokrasinin, Meydanlar Bizimdir’ diye hep bir ağızdan haykırıyoruz. Tüm dünyaya sesimizi duyurmak, zalimleri haykırışlarımızla, birliğimizle, bütünlüğümüzle yok etmek için Demokrasi Bayramımıza tüm Balıkesirlileri bekliyoruz’ dedi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 14:54
  1. doğa

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