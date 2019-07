Başkan Eryılmaz: “Madde bağımlıların tedavisi noktasında acil bir devlet politikasını hayata geçirilmeli”

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, madde bağımlılığı bataklığa düşmüş olan gençlere sahip çıkma ve bağımlıların tedavisi noktasında acil bir devlet politikasını hayata geçirilmesi için çağrıda bulunduğunu söyledi.

Samandağ Belediyesi tarafından madde bağımlılığına son vermek ve özellikle gençlerin sosyal yaşama kazandırılması amacıyla“Madde bağımlılığı ile mücadele” konulu panel düzenlendi. “Samandağ Belediyesi Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu”tarafından düzenlenen panel vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, madde bağımlılığı soruna kalıcı olarak çözüm üretmek ve yaşanabilir bir ilçe oluşturmak istediğini belirterek, “Uyuşturucu sadece tek yönlü olarak mücadele edilecek bir konu değil. Çok kollu bir mücadeleyi gerektiren bir sorun. İlkokul çağlarındaki çocuklarımızın içine düşürüldüğü büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Bu sadece bizim bu bölgeye yönelik bir tehlike değil, ülkenin genelinde yaşadığımız bir sorun. Hatta bütün dünyayı tehdit eden bir sorun haline geldi” diye konuştu.

Eryılmaz, tedaviye ihtiyacı olan gençlere sahip çıkma adına ve ilgili kurumlara sevki konusunda yardımcı olduklarını ve devletin uyuşturucu ile mücadele konusunda bir politikasının olmadığını söyleyerek, “uyuşturucu müptelası sadece bireyin, sadece ailenin, sadece toplumun bir takım kurum ve kuruluşlarının mücadele edeceği bir alan değil. Topyekün mücadeleyi gerektiren hatta başından beri devletin yapacağı bir politikayla başarıya ulaşabileceğimiz bir konu. Dolayısıyla gerek yaptırım konusunda, gerek bu bataklığa saplanmış olan çocuklarımızın tedavi süreci ile ilgili devletin daha net, daha somut bir politika geliştirmesi gerekiyor” dedi.

İlçenin kültürel yapısına değinen Eryılmaz, şunları kaydetti:

“Samandağ gibi homojen, herkesin birbirini bildiği, tanıdığı bir ilçede bu uyuşturucunun bu kadar yaygınlaşması gerçekten düşündürücü. Üzerinde durulması, düşünülmesi ve bütün toplumun sorumluluk alması gereken bir konu olduğunu burada ifade etmek istiyoruz. Biz, belediye olarak bu konuyla alakalı üzerimize düşen her türlü görev ve sorumluluğu yerine getireceğimizi ifade etmek istiyoruz. Bu toplumun bütün bileşenlerine, bütün katmanlarına bu konuda duyarlı olmaları çağrısında bulunuyorum. Devletimize de bu bataklığa düşmüş olan gençlerimize sahip çıkma, bunun önüne geçme ve bunun tedavi süreciyle ilgili olan kısmı konusunda acil bir devlet politikasını hayata geçirmesi çağrısında bulunuyorum.”

Samandağ İlçe Kaymakamı Murat Kütük de uyuşturucu ve bağımlılık konusu ele alınırken toplumun bütün kesimlerinin, kurumlarının, görev düşen bir sorumluluk sahasının olduğunu ifade ederek, “Tek bir kurumun mücadelesini beklemek yetmez, o kurumun mücadelesi sadece tek yönlü olur. Sağlık kuruluşları sadece tedavisi ile mücadele eder. Ruhsal durumlar gibi uyuşturucuya iten sosyal ve ailevi sebeplere bakmak gerekir. Hayatın her alanında uyuşturucu ile mücadele edilmelidir” dedi.

Kaymakamlık olarak duyarlılık ve çözüm konusunda projelerinden bahseden Kaymakam Murat Kütük, “Bizim yazın ve kışın uyguladığımız çeşitli önlemler var. Sosyal Yardımlaşma Vakfı vasıtasıyla liseli çocukların ne yapmak istediklerini araştırdık. Saz çalmak isteyen saz, gitar çalmak isteyene gitar aldık, karate yapmak isteyeni karate kursuna gönderdik. Biz talep olan her konuda hem çocuklarımızın vakit geçireceği hem de öğrenebileceği faaliyetleri planlama konusunda her türlü imkana sahibiz. Bu durumda olan çocuklarımızın ilgi alanlarına dair her türlü kursu, her türlü semineri açma imkanımız var. Yeter ki sizlerden talep gelsin, yeter ki çocuklarımız buna meyilli olsun.Uyuşturucu ile mücadele çok zor ve hassas bir konu. Bilmediğimiz konularda ahkam kesmekten ziyade bu işin uzmanlarının tavsiyelerine uyalım” şeklinde konuştu.

Samandağ Belediyesi Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Sözcüsü Cem Tamimi ise günümüzde artık ilkokul çocuklarını bile tehdit eden bu soruna sırt dönmemek gerektiğini belirterek, “ Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele çok boyutlu bir mücadele olmasına rağmen başlangıç noktası belki size çok klişe bir laf gibi gelebilir ama ailelerdir. Burada en büyük görev ailelere düşüyor.Toplum ve aile yapısın etkileyen bu sorun ilçemizde de gittikçe daha çok aratarak kendini göstermeye başladı. Bu sorun hem asayiş ve güvenlik, hem de sağlık sorunlarını içinde barındırıyor. Ayrıca şöyle bir gerçek var ki; suça sürüklenen çocuk kavramını da uyuşturucu ve madde bağımlılığından daha farklı düşünemeyiz. Bazen bunu da sorunun içerisinde değerlendirmek gerekebiliyor” dedi.

Bağımlılıkla ilgili tiyatro gösterisinin de olduğu etkinlikte CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Yüksel Berber panelistlere çiçek takdim etti. Program sonunda Başkan Eryılmaz, panelistleri ve tiyatro oyuncularını tebrik etti.