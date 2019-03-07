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Başkan Ertürk’ün mezuniyet heyecanı

İkinci kez üniversiteden mezun olmanın heyecanını yaşayan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ’’Bundan sonraki süreçte de yine eğitim öğretimle iç içe olacağım’’ dedi.

07 Mart 2019 Perşembe 12:36
Başkan Ertürk’ün mezuniyet heyecanı

İkinci kez üniversiteden mezun olmanın heyecanını yaşayan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ’’Bundan sonraki süreçte de yine eğitim öğretimle iç içe olacağım’’ dedi.


Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ikinci kez üniversiteden mezun olmanın heyecanını yaşadı. Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinden mezun olan Ertürk, diplomasını Başkent Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal’ın elinden aldı. ABD’deki Preston Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olan Lokman Ertürk, yüksek lisans eğitimini ise yine ABD’deki St. Clements Üniversitesinde siyaset bilimi üzerine yaptı. İkinci kez üniversiteden mezun olmanın heyecanını yaşayan Başkan Ertürk, ayrıca Başkent Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimine başladı.


Ertürk, 49 yıllık yaşamı boyunca her zaman eğitim öğretimle iç içe olduğunu belirterek, belediye başkanlığı öncesinde ve belediye başkanlığı süresince yer aldığı çalışmalar ve yaptığı hizmetlerle bu alanda her zaman farkındalık oluşturmaya çalıştığını söyledi. Öğrenmenin yaşı yoktur anlayışına inandığını belirten Ertürk, "İkinci kez bir lisans programından mezun olmanın heyecanını yaşıyorum. Böylece 25 yıllık bir hayalim daha gerçek oldu. İki yıl önce kızım Vildan da aynı okul ve aynı bölümden mezun olmuştu. Kızımla aynı okulu bitirmek de benim ayrı bir övünç kaynağı. Prof. Dr. Mehmet Haberal, Rektörümüz Prof. Dr. Ali Haberal’a, Dekanımız Prof. Dr. Adnan Tepecik ile Prof. Dr. Serap Buyurgan ve Dr. Öğretim Üyesi Eylem Tataroğlu hocalarım başta olmak üzere tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca yine Başkent Üniversitesinde Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimine başlamanın da heyecanını yaşıyorum. Kızım Vildan da yüksek lisans eğitimini bitirmek üzere. Bu nedenle aramızda tatlı bir rekabet yaşanacak. 15 yıllık belediye başkanlığım süresince Kahramankazan’da eğitim alanında önemli hizmetlere imza attık. Bu hizmetlerimiz yalnızca ilçemizle sınırlı kalmayarak Türkiye’nin farklı noktalarında eğitime ilişkin çalışmalara imza attık. Bundan sonraki süreçte de yine eğitim öğretimle iç içe olacağım’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:36
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