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Başkan Ertürk’ten pazaryeri ve esnaf ziyareti

AYDIN (İHA) – AK Parti’li Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri’ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

23 Şubat 2019 Cumartesi 18:34
Başkan Ertürk’ten pazaryeri ve esnaf ziyareti

AYDIN (İHA) – AK Parti’li Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Kuyucak Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri’ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.


Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, AK Parti İlçe Başkanı Ali Güçlü, AK Parti Kuyucak Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Tırkaz ve meclis üyeleri pazaryeri alıcı ve satıcı vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi. Pazar tezgahlarını dolaşarak vatandaşlarla sohbet edenErtürk’e halk yoğun ilgi gösterdi.


Başkan Ertürk, vatandaşlara hayırlı işler dileyerek, “Esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya gelip onları dinleyerekbizlerden isteklerini öğrenip, ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye özen gösteriyoruz. Bizler istek ve ihtiyaçlara çözüm bulmak veKuyucak’a değerhizmetler üretmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz . Her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.


Vatandaşlarla bir araya gelerek halkın her zaman arasında olmaya çalıştığını kaydeden Ertürk,“Her fırsattahalkımız ile iç içe olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti ve onlardan gördüğümüz ilgi karşısında mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 18:34
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