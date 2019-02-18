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Başkan Ertürk, TOKİ sakinleri ile bir araya geldi

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, TOKİ sakinleri ile bir araya gelerekvatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:04
Başkan Ertürk, TOKİ sakinleri ile bir araya geldi

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, TOKİ sakinleri ile bir araya gelerekvatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi.


Kuyucak’ta, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ ) ve Kuyucak Belediyesi işbirliği ile yapımı tamamlanan 180 konutun anahtar teslim töreni 19 Ekim 2018’de yapılmıştı. Başkan Ertürk, evlerineyerleşen TOKİ sakinleri ile bir araya gelerek istek ve şikayetlerini dinleyip isteklerine çözüm olacağının sözünü verdi.


“Kuyucak’ta TOKİ yapacağız dedik ve başardık”


Başkan Ertürk, her türlü engellemeye rağmen TOKİ’yi Kuyucak’a kazandırdıklarını belirterek, “Kuyucak’ta TOKİ yapacağız,dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız dedik. 2017’de inşaatına başlayarak 2018’deTOKİ Konutlarımızı sahiplerine teslim ettik. Bu süreçte sizleri caydırmak isteyenler oldu,vazgeçenler oldu ama biz tüm gayretimizle çalıştık çabaladık. Karşımıza çıkan engellerle mücadele ettik ve başardık. Zamanla eksiklerinizi de gidermek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.”dedi


Kuyucak’ın örnek bir ilçe olması için çalışmalarına özveriyle devam eden Başkan Ertürk “Kuyucak’ta Çok Amaçlı Pazaryerini yaparken otopark ve yürüyen merdiven sorununu çözdük ve çevre düzenlemesi ile bir bütün oluşturduk. Kuyucak’a yakışır bir eser ortaya koyduk. Kuyucak’ı bütün aileleriyle beraber çok güzel vakit geçirebilecekleri cazibe merkezi haline getirdik. Kuyucak’ın hakkıdır, Kuyucak’a yakışır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:04
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