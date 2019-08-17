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Başkan Ertürk,incirhasadı yapan üreticileri ziyaret etti

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Sebahattin Varol, Gencelli Mahallesi’nde kuru incir hasadına başlayan üreticileri ziyaret etti.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 07:54
Başkan Ertürk,incirhasadı yapan üreticileri ziyaret etti

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk ile Tarım ve Orman İlçe Müdürü Sebahattin Varol, Gencelli Mahallesi’nde kuru incir hasadına başlayan üreticileri ziyaret etti.


Gencelli Mahallesi’nde incir hasadı yapan çiftçilerle bir araya gelen Başkan Ertürk, “İlçemizde kuru incir hasadı başlamış bulunmaktadır. Bizler de bölgemizde önemli bir üretim alanına sahip olan incirin hasadını yapan üreticilerimizi ziyaret ediyoruz. Bu yıl hava şartlarının güzel gitmesi ile birlikte incirlerimiz altın gibi değerlidir. Altın gibi sapsarı, çok lezzetli ve kaliteli. Üreticilerimiz büyük emekler sonucunda kaliteli incir elde ediyor. İnşallah bu incir sezonunda çiftçilerimiz emeğinin karşılığını alacaktır” dedi.



Atan mirası olan incir ağaçlarının daha uzun ömürlü olması ve kaliteli ürün elde edilebilmesi için kapalı sistem basınçlı sulama yönteminin kullanımının önemine değinen Başkan Ertürk, incir üreticilerine bol bereketli kazançlar diledi. Ertürk, “Büyük Menderes Havzası Mastır Planı kapsamında Sağ Sahil Sulama Birliği’nin Kapalı Modern Sulama Sistemi Projesi’nin hayata geçirilmesi ile bölgemizdeki açık kanaldan yapılan vahşi sulama ortadan kaldırılarak incir ağaçlarının ömrü uzayacak ve kaliteli ürün elde etme imkanı artacaktır” diye konuştu.



“Jeotermal santraller incire zarar veriyor algısı oluşturulmaya çalışılıyor”


Aydın’daki jeotermal tartışmalarına da değinen Başkan Ertürk, şu şekilde konuştu:


“Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi belli çevreler tarafından bölgemizde bulunan Jeotermalin incir ağaçlarına zarar verdiği algısı oluşturulmaya çalışılmakta. Bu algıyı oluşturmaya çalışanlar kimlere hizmet ettiklerinin farkında değiller. Onların bu tip mesnetsiz söylemleri üreticilerimizi olumsuz etkilemektedir. Ancak onlara inat, şu an görüldüğü gibi hem rekolte hem de kalite yönünden en verimli incir sezonu yaşanmaktadır. İncir ürününün kalitesini etkileyen en önemli faktör, bölgemizde akşamları deniz rüzgarının, sabahları poyraz rüzgarının esmesidir. Bu sene de incir için elverişli bu iklim şartları oluştuğundan, incirdeki kalite ve rekolte şu anda beklentilerimizin üzerindedir”



Son alarak Jeotermal kaynağın ülke enerji üretimindeki önemine değinen Başkan Ertürk, bu kaynağın çevreye zarar vermeden kullanılabileceğini belirtti. İncir pazarlama işletmesinde üreticilerin mahsul teslimatını yerinde inceleyen Ertürk, üreticilerin bilinçli davranarak mahsullere değer katmasını ve ticaret yapan kişilerin de aynı bilinçle hareket etmesini ve halka kaliteli mahsul sunmamın öneminin altını çizdi.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 07:54
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