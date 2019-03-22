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Başkan Eroğlu: "Bizler esnaf buluşmalarımızı sadece seçimden seçime yapmıyoruz”

Tokat Belediye Başkanı ve Ak Parti Adayı Av.

22 Mart 2019 Cuma 15:54
Başkan Eroğlu: "Bizler esnaf buluşmalarımızı sadece seçimden seçime yapmıyoruz”

Tokat Belediye Başkanı ve Ak Parti Adayı Av. Eyüp Eroğlu, “Bizler esnaf buluşmalarımızı sadece seçimden seçime yapmıyoruz” dedi.


Tokat’ta esnaflarla bir araya gelen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 5 yıllık belediye döneminde yapılan çalışmalardan ve önümüzdeki dönem için hazırladığı 71 projeden bahsetti. Başkan Eroğlu, esnaf ve vatandaşlarla seçim öncesinde de haftada iki gün düzenledikleri programlarla buluştuklarını hatırlatarak, “Bizler esnaf buluşmalarımızı sadece seçimden seçime yapmıyoruz. Her daim esnaflarımızla haftanın bir iki günü esnaflarımızla mutlaka buluştuk. Ev toplantılarımız ile hanım kardeşlerimizle her daim buluştuk. Hep içinizde kalmaya azami gayret ettik. Eserler oluşturmaya, şehri büyütmeye gayret ettik. Bizden önceki dönemlerde bu şehre hizmet eden tüm herkesten Allah razı olsun. Bu bir bayrak yarışıdır. Önceki dönemde 61 tane proje sözü verdik ve hamdolsun bugün sözümüzü tuttuk, 91 projeyi Tokat’ımıza kazandırdık” dedi.


Projelere harcanan rakam 360 Milyon TL


Başkan Eroğlu, devam eden ve yapacakları projelere değinerek, “Hz. Ali’nin dediği gibi söz namustur, söz senettir. Söz insanın ağzından çıkmamışken senin esirindir ama söz ağızdan çıktıktan sonra sen onun esiri olursun. Şuana kadar projelerimize harcadığımız tutar 360 Milyon’dur. Şehrimizin büyüdüğünü gösteren rakamlarla her fırsatta sizlerle paylaşıyoruz. Birlikte başardık, birlikte başarmaya devam edeceğiz” diye konuştu.


AK Parti Tokat Milletvekili Av. Yusuf Beyazıt yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Tokat ziyaretine değinerek, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Tokat’ta idi. Sayın Devlet Bahçeli dahi Tokat’ta yapılan çalışmaları övdü, Belediye Başkanımızın yaptığı çalışmalardan övgüyle bahsetti. Seçime sayılı günler kala bunu anlatmalıyız. Bizim derdimiz Tokat. Tokat’ta Türkiye rekoru kırmak istiyoruz. Daha fazla yatırım almak için oy oranımızı artırmak istiyoruz” diye konuştu.


Programa Başkan Eroğlu’nun yanı sıra Ak Parti Tokat Milletvekili Av. Yusuf Beyazıt, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, Ak Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Öztürk, Ak Parti Tokat Gençlik Kolları Başkanı Mesut Aktürk ve teşkilat mensupları ile esnaflar katıldı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:54
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