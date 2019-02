Başkan Eroğlu, 71 proje ile seçimlere girecek

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 71 yeni projeyi halka sunacaklarını ifade ederek, "Yerel kalkınma, istihdam bizim önümüzdeki dönemde yapacağımız en önemli projelerimizden biri olacak" dedi.

AK Parti il binası yanında açılan seçim irtibat bürosu açılış törenine partililer yoğun ilgi gösterdi. AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat’ın ardından konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ayrım yapmadan hizmet vermeye devam edeceklerini kaydetti. Şehrin her bir sokağına eşit ve adil hizmet üretmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Eroğlu, "Bize oy verene çok, oy vermeyene az hizmet yapalım asla demedik. İnsanımızdan sonra hizmet dedik. Beş yılımızın sonlarına geldiğimiz bu günlerde ise 61 proje sözü verdik 91 proje yaptık diyoruz. Bunu biz yapmadık, Cumhurbaşkanımızın destekleriyle yaptık. Hükumetimiz yardımlarını esirgemedi yaptık. Teşkilatlarımız hep yanımızda durdu yaptık. Sizler dua ettiniz destek verdiniz yaptık. Birlikte yaptık birlikte başardık ve yine birlikte yapacağız birlikte başaracağız" diye konuştu.

71 projeyi açıklayacak

Tokat’ın her yıl 5 bin artan bir nüfusu olduğunu ifade eden Başkan Eroğlu, "Her gün açılan iş yerlerimiz ve istihdam alanlarımız var. Her anlamda büyüyen, gelişen bir şehrimiz var. Sizler bizi desteklerseniz 1 Nisan sabahından itibaren yeniden daha büyük işler yapmak için heyecanla ilk günkü aşkla çalışacağız diyorum. 71 tane yeni projemizi siz değerli halkımıza sunacağız. Yerel kalkınma, istihdam bizim önümüzdeki dönemde yapacağımız en önemli projelerimizden biri olacak. Kentsel dönüşüm, imar alanlarımız ve şehri büyütme anlamındaki projelerimiz bizim en önemli görev ve ödevlerimizin başında gelecek. İnsanımızın daha güzel bir kentte yaşaması, huzurlu ve mutlu olmasının gayreti içerisinde olacağız" dedi.