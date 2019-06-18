0553 313 94 23

Başkan Erkoç’un acı kaybı

MASFED, BOD ve OTONOMİ Başkanı Aydın Erkoç’un annesi Şikar Erkoç, 17 Haziran Pazartesi günü böbrek yetmezliği teşhisiyle yattığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

18 Haziran 2019 Salı 10:26
Başkan Erkoç’un acı kaybı

MASFED, BOD ve OTONOMİ Başkanı Aydın Erkoç’un annesi Şikar Erkoç, 17 Haziran Pazartesi günü böbrek yetmezliği teşhisiyle yattığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti. 77 yaşında hayatını kaybeden Şikar Erkoç, yine aynı gün memleketi olan Kırıkkale’nin Delice ilçesinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.


Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED), Başkent Otomotivciler Derneği (BOD) ve OTONOMİ’nin Başkanı Erkoç’un annesinin cenaze töreni büyük bir katılımla gerçekleşti. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, çok sayıda milletvekili, iş dünyasının önemli isimleri, MASFED İl Başkanları ve üyeleri, OTONOMİ esnafı Erkoç’u bu zor gününde yalnız bırakmadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serinlemek için girdiği gölette boğularak can verdi
    1. Serinlemek için girdiği gölette..
    2. “Moody’s’in kararı 23 Haziran’a yönelik”
    3. Salomon Ultimate Cunda etkinlikleri
    4. Polat ve Çevre Köyler Derneği’nden..
    5. Malatya’da torbacı operasyonu: 4..
    6. Son sinyalin uçurumdan geldiğini..
    7. Seydişehir’de metruk binalar yıkılıyor
    8. Burhaniye’de muhtar çiftçi hayrına..
    9. Dumlupınar’da köy yolları yapım..
    10. Aydın’da dolandırıcılık olayına..
    11. Nafakada iki yıl önceki kararla algı..
    12. Gümüşhane’de şiddetli yağış sele neden..
    13. Türk sanat müziği şarkılarını..
    14. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    15. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    16. Simav Dernekler Platformu’nda büyük..
    17. Yusufeli’nde 1 kişinin öldüğü 7 evin..
    18. Rus savaş uçağı ABD uçağını engelledi
    19. Yoncalı MTAL’den, DPÜ Tavşanlı..
    20. Hacılar’da kentsel dönüşümde 2. Etap..
    21. Alan’a kör kaldılar...
    22. Avrupa borsaları
    23. Halkbank, konut sahibi olmak isteyen..
    24. AB'de otomobil satışları mayısta arttı
    25. Tavukların Mozart ve Beethoven..
    26. Borsa güne yükselişle başladı
    27. Endonezya’da tekne battı:17 ölü
    28. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    29. Timsahlar 2992 metrelik Dedegöl..
    30. (Özel) Eski manşetler sepet oldu
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!