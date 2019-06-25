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Başkan Eriş, Gölcük Yaylası’nda inceleme yaptı, otel inşaatını gezdi

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir’in önemli dinlenme alanlarından biri olan Gölcük Gölü çevresinde incelemeler yaptı.

25 Haziran 2019 Salı 11:15
Başkan Eriş, Gölcük Yaylası’nda inceleme yaptı, otel inşaatını gezdi

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir’in önemli dinlenme alanlarından biri olan Gölcük Gölü çevresinde incelemeler yaptı. Eriş, yaptığı inceleme gezisinde, inşaat halindeki belediye oteli ve orman içindeki dinlenme alanı ile ilgili bilgiler aldı.


İzmir’in doğal güzelliklerinden biri olan Ödemiş’e bağlı Gölcük Yaylası’ndaki belediyeye ait Gölcük Otel’i yeniden yapılıyor. Ödemiş Belediyesi’ne ait 4 katlı, 72 odalı Gölcük Otel geçtiğimiz yıl yıkılıp yeniden ayağa kaldırılması için harekete geçilirken, yeniden yapılacak otele; Göl Kafe, iskele, sauna, masaj odası, buhar banyosu ve kongre merkezi gibi bölümler eklenecek.


Göl çevresinde, geçtiğimiz yıl yapılan çalışmalar sonucunda hayata geçirilen; yeni kafeteryalar, işletmeler ve dinlenme alanlarıyla ziyaretçi sayısında her geçen gün artış yaşanıyor.


Öte yandan, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de, ölcük Gölü çevresinde incelemeler yaptı. Otel inşaatındaki son durumu inceleyen Eriş, göl çevresinde bulunan iki otelin çalışmamasının bu yıl Gölcük turizmi adına olumsuzluk oluşturacağını belirterek, “Belediye otelinin inşaatının biran önce tamamlanmasını bekliyoruz” dedi.


Eriş, Orman İçi Dinlenme Tesislerini harabe olmaktan kurtarıp yöre turizmine kazandırmak için yapılabilecekleri yerinde değerlendirdiklerini de belirtti.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:15
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