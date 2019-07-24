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Başkan Ergün’den çocuklara Yeşil Kitap Kafeye davet

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yeşilay Derneği Manisa Şubesi öncülüğünde projesi yürütülen, ‘Yeşil Kitap Kafe’yi’ ziyaret etti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:18
Başkan Ergün’den çocuklara Yeşil Kitap Kafeye davet

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yeşilay Derneği Manisa Şubesi öncülüğünde projesi yürütülen, ‘Yeşil Kitap Kafe’yi’ ziyaret etti. Yeşilay Derneği Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun, Başkan Ergün’e projeye sağladığı destekler nedeniyle teşekkür etti. Sağlıklı bir nesil için projenin önemine değinen Başkan Ergün ise, tüm çocukları Yeşil Kitap Kafe’yi’ ziyaret etmeye davet etti.


Yeşilay’ın Gençlik ve Spor Bakanlığınca ‘Gençlik Projeleri Destek Programı’ kapsamında desteklediği ‘Yeşil Kitap Kahve’ geçtiğimiz ay Manisa’da açıldı. Çocuklara kitap okumak şartıyla ücretsiz olarak çay, kahve ve kek ikramı yapılan, ‘Yeşil Kitap Kafe’ye yer tahsisi Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Cengiz Ergün de İkiz Kulelerde yer alan ‘Yeşil Kitap Kahve’yi ziyaret etti. Başkan Ergün, Yeşilay Derneği Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun, Dernek Yönetimi ve kafeyi ziyaret eden çocuklar tarafından karşılandı.


Kurumların bir arada hareket ederek böyle güzel projeleri hayata geçirmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bu evlatlarımızın hepsi bizlerin geleceği. Çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlayan, fiziksek ve zihinsel gelişimlerine destek olan, arkadaşlık duygularını da pekiştiren bu projeler çok önemli. Ben bu anlamda projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah yardımcınız olsun” dedi.


Uygulanan projeye Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin önemli bir desteği olduğunu belirten, Yeşilay Derneği Manisa Şube Başkanı Salih Fulcun ise, “Bugüne kadar hiç uygulanmamış bir çalışmaydı. Bu proje Gençlik Spor Bakanlığımızın diğer destekleriyle birlikte sürdürebilirler hale gelecek ve her ilde olacak. Ama biz meşaleyi desteklerinizle Manisa’da yaktık. Bu anlamda katkılarınız için teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.


Kafeyi gezen, çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Ergün’e, Yeşilay Derneği Manisa Şube Başkan Salih Fulcun, Yeşil Kitap Kafe’ye üyelik kartını verdi. Fulcun, Başkan Ergün’e Yeşilay’ın yayınlarının yanı sıra Atatürk’ün askeri okulları müfredatına konulmasını emrettiği “Beyaz Zambaklar Ülkesinde” kitabını da hediye etti.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:18
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