Başkan Ergün: “Turgutlu’da yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı”

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu’ya kazandırdığı yaklaşık 270 milyon liralık yatırımla, ilçenin geçmişten gelen ve kangren haline dönüşen sorunlarını 5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tarihe gömdü. Yaşanabilir ve sağlıklı bir ilçe oluşturmak için çıkılan zorlu yolda, Turgutlu tarihinin en büyük proje ve yatırımları vatandaşların hizmetine sunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün 2009-2014 döneminde Manisa şehir merkezinde 57 mahallede hiçbir ayrım yapmadan ne hizmeti yaptıysak aynısını ilçelerimizde de yapacağım sözünü vermesiyle çıkılan yolda, 2014-2019 yılları arasında 5 yıl gibi bir süre zarfında; zamandan bağımsız saymakla bitirilemeyecek projeler ve yatırımlar hayata geçirildi. Turgutlu’nun büyük acılar yaşadığı ilçe girişi Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı ile artık yeni hedeflere ulaşmanın önünü açtı. Dur geç köprüleri tarih oldu, çift yönlü trafik akışının sağlandığı kenarlarında da yaya geçitleri olan köprüler ilçeye kazandırıldı. Geleceğimizin mirası olan çocuklarımız için açılan MABEM, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri, ihtiyaç sahiplerine yönelik duyarlı bir proje olan Gıda Bankası, engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak yapılan destekler, ebedi istirahatgahlardaki bakım ve onarım çalışmaları, ulaşımda dönüşüm ile yenilenen modern araçlar, Çok Amaçlı Etkinlik Salonları, üreticilere yönelik tarımsal destekler,restorasyon çalışmaları, kapalı otopark ve pazaryeri, rekreasyon çalışmaları, ilçeden belki de dünyaya açılacak sporcuların yetişeceği spor salonu ve kapalı yüzme havuzu projesi, yol medeniyettir düşüncesinden hareketle yapılan asfalt ve kilit parke taşı işlerine kadar önemli ve bir o kadar gerekli olan yatırımlar, Turgutlu’ya kazandırıldı. Birçok belediyenin el atmak istemediği Atıksu Arıtma Tesislerinin işletmeye alınması, vatandaşımız görmüyor nasılsa hiç dokunmayalım diye çağın gerisinde bırakılan içme suyu, kanalizasyon altyapıları ve yağmursuyu hatları da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün döneminde Turgutlu’ya kazandırıldı.

“Projelerimiz hazır, biz hazırız”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Turgutlu’ya bugüne kadar kazandırdıkları hizmetlerin hayırlı olmasını dileyerek, “Turgutlu halkımızın sağlığı, mutluluğu ve refahı için göreve geldiğimiz günden beri; tek tek sayacak olursak belki de yüzlerce projemizi hayata geçirdik. Bu süre zarfında kamu kaynaklarını doğru kullanarak, hedefimize adım adım yürüdük. Zahmetli ve zor süreçlerden geçen yatırımlarımız oldu. Fakat bu yatırımlar tamamlandığında vatandaşlarımız gerek sosyal medya hesaplarımızdan gerekse telefonla ulaşarak teşekkürlerini ve hayır dualarını tarafımıza iletti. Biz de bu teveccühlerden güç alarak, ilk günkü azim ve heyecanımızla yeni projelerimizi Turgutlu’ya kazandırmak istiyoruz. Hayırlı olsun, vatandaşlarımız güle güle kullansınlar” diye konuştu.