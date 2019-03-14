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Başkan Ergün, Selendi’de vatandaşlarla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Selendi’ye ziyarette bulundu.

14 Mart 2019 Perşembe 15:35
Başkan Ergün, Selendi’de vatandaşlarla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Selendi’ye ziyarette bulundu. Cumhur İttifakı MHP Selendi Belediye Başkan adayı Nurullah Savaş, parti teşkilatları ve vatandaşlar tarafından Selendi kavşağında karşılanan Başkan Ergün’e ilgi yoğundu.

 

İlçe ziyaretlerine Selendi ile devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Selendi’de vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Ergün Selendi programında İzmir-Ankara yolu üzerinde bulunan Selendi kavşağında Cumhur İttifakı MHP Selendi Belediye Başkan adayı Nurullah Savaş, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Neşe Töz, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, MHP Selendi İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, parti teşkilatları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Karşılamanın ardından yüzlerce araçtan oluşan konvoyla Selendi’ye doğru hareket eden Başkan Ergün ve Nurullah Savaş, Selendi girişinde seçim otobüsüne geçti. Seçim otobüsü ile Selendi sokaklarını gezen Başkan Ergün vatandaşları selamladı. Vatandaşlar tarafından sık sık yolu kesilen Başkan Ergün, onlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

 

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün ve Cumhur İttifakı MHP Selendi Belediye Başkan adayı Nurullah Savaş, daha sonra Cumhur İttifakı Selendi secim ofisini ziyaret etti. Seçim ofisinde Manisa Milletvekili Tamer Akkal’ın da dahil olduğu Cumhur İttifakı adayları Başkan Ergün ve Nurullah Savaş, parti teşkilatları ile bir araya gelerek sohbet etti. 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere kısa bir süre kaldığını dile getiren Başkan Ergün, seçimlerin Selendi, Manisa ve ülkemize hayırlı olmasını temenni etti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:35
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. Ankara
  4. fotoğraf

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