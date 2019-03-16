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Başkan Ergün, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün 17 ilçede hayata geçirdiği proje ve hizmetlerin toplu açılışlarını yapmak üzere Manisa’ya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti.

16 Mart 2019 Cumartesi 19:19
Başkan Ergün, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünün 17 ilçede hayata geçirdiği proje ve hizmetlerin toplu açılışlarını yapmak üzere Manisa’ya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa’da gerçekleştireceği toplu açılış töreni öncesi Manisa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler Mehteri’nin marşlarıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından karşılanan MHP Lideri, kendisini bekleyen Manisalıları da selamladı. MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Manisa Büyükşehir Belediyesi ziyaretine Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu, Mustafa Kalaycı, Sadir Durmaz, Deniz Depboylu, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ve genel merkez yöneticileri de eşlik etti.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, belediye hizmet binası önünde çiçekle karşılanırken, Turgutlu, Salihli, Sarıgöl, Alaşehir, Kula ve Selendi Belediye Başkan Adayları, Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, genel sekreter yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları ve daire başkanları da Bahçeli’yi karşılayanlar arasında yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından başkanlık makamında ağırlanan MHP Lideri, kendisini karşılayan belediye personeline de selamlarını sundu.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye 10 yılda Manisa’ya kazandırdıkları yatır ve hizmetlerin yer aldığı kitaptan hediye eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi döneminde 17 ilçede hayata geçirilen proje ve hizmetlerle ilgili sunum yaptı. Sunumun ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli, Büyükşehir Anı Defteri’ni imzaladı. Başkan Ergün’ü çalışmalarından dolayı tebrik eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, daha sonra Cumhuriyet Meydanı programına geçmek üzere Büyükşehir Belediyesinden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 19:19
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