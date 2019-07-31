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Başkan Ergün, Başkan Taydaş’ı ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ümit Taydaş, Yönetim Kurulu üyeleri, gaziler ve şehit ailelerini konuk etti.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:33
Başkan Ergün, Başkan Taydaş’ı ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ümit Taydaş, Yönetim Kurulu üyeleri, gaziler ve şehit ailelerini konuk etti.


Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ümit Taydaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, gaziler ve şehit aileleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında, Başkan Ergün’e karakalem çizimi yapılan portresi hediye edildi. Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Ümit Taydaş, “Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ni hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Desteklerinizi hiç esirgemediniz. Bizden biriymiş gibi bizlerin acısını paylaşan, bizlerin dertlerini ve sıkıntısını anlayan, gereken ilgiyi ve alakayı gösteren birisiniz. Zaten belediye başkanlığınızdaki başarılarınız herkesçe takdir ediliyor. Allah razı olsun Manisa’ya büyük katkılarınız oldu. Manisa sizden memnun ve bizler sizi seviyoruz. Bu maksatla bugün şehit ailelerimizle, gazilerimizle bugün sizleri ziyaret etmek istedik. Siz de bizleri kabul ettiniz teşekkür ederiz. Bizler sizi seviyoruz, destekliyoruz ve kalben yanınızdayız. Her daim yanınızdayız, bizlere düşen bir görev olursa da şehit aileleri ve gaziler olarak sizlere destek olmaktan her zaman onur duyarız. Çünkü biz bu samimiyeti ve yakınlığı sizde gördük. Bizim size bakış açımız, siz Manisa için bir kazanımsınız. Bu makamda büyük işler başardınız ve büyük işler sağladınız. Bundan sonraki belediye başkanlığı görevinizde de gelişmelerle dolu olacağına güvenimiz tamdır. Biz tekrar şehit aileleri ve gaziler olarak size çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Dernek Başkanı Ümit Taydaş ve Yönetim Kurulu Üyelerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ergün ise, “Tabii ki bu ülke için kanını canını veren bütün rahmete ulaşmış kardeşlerimize rahmet, geride kalanlara da sabırlar diliyorum. Bizler de üzerimize düşen ne varsa her zaman gösterdik, bundan sonra da aynı şekilde çizgimizi bozmadan göstermeye devam edeceğiz. Manisalı hemşehrilerimiz bizleri bu makama bir kez daha layık gördüler. Oy veren vermeyen herkesten Allah razı olsun. Bu 10 yıllık süreçte hiç çizgimizi bozmadan, adaletli bir şekilde hizmet etmeye çalıştık. Bundan sonra da inşallah bu görevi hayırlısıyla tamamlarız. Rabbim utandırmasın. Bu nazik ziyaretinizden dolayı teşekkür ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:33
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