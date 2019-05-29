Başkan Ergin’den uyuşturucuyla ortak mücadele çağrısı

Balıkesir Büyükşehir Meclis Toplantısı’nda ek gündem maddesi koydurarak konuşma yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, uyuşturucu kullanımının engellenmesi için alınması gereken tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Ergin, uyuşturucuyla mücadelede yerel yönetimlerin yanı sıra Büyükşehir’le, il ve ilçe emniyet müdürlükleri ve ilgili bakanlıklarla gerçekleştirilecek ortak projelerle yol alınması gerektiğini savundu. Eğitim kurumlarıyla birlikte, uyuşturucu bağımlılığının zararları hakkında bilinçlendirme çalışmalarının da yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Yerel yönetimler, büyükşehir belediyesi ve emniyet birimleriyle, denetleme kısmında yapılacak tüm çalışmaların süreklilik arz etmesi gerektiği konusunda görüşlerini de dile getiren Mesut Ergin’in önerisi görüşülmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu’na sevk edildi.