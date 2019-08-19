Bayram sonrası Başkan Erdoğan’ın yoğun mesaisi başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı’nı geçirdiği Marmaris’in ardından yoğun mesaisine başlıyor. Çarşamba günü Ankara’da olması beklenen Erdoğan, perşembe günü AK Partili 15 Büyükşehir belediye başkanı ve diğer il belediye başkanları ile bir araya gelecek. Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk kez AK Partili belediye başkanları ile bir araya geleceği toplantıda yeni döneme ilişkin beklenti ve taleplerini anlatacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tasarruftan, vatandaşın sorunlarının çözümüne kadar birçok konuda mesaj verecek, kamuoyuna açıklanan vaat ve projelerin takibini isteyecek. Erdoğan’ın perşembe günü ayrıca güven mektuplarını da kabul edeceği öğrenildi. ABD’nin yeni büyükelçisi David Satterfield’ın da güven mektubunu verip göreve resmen başlamak için beklediği biliniyor. Söz konusu programda ABD’nin olup olmayacağı ise henüz netleşmedi.

MKYK’ya başkanlık

Erdoğan, 23 Ağustos Cuma günü ise partisinin MKYK toplantısına başkanlık edecek. AK Parti’de eylül ayında başlayacak olan kongre sürecinin ele alınacağı toplantıda partideki yenilenme süreci, ekonomi ve dış politika konularında istişareler yapılacak. Erdoğan, MKYK toplantısının ardından partisinin 18. kuruluş yıldönümü etkinliğine katılacak. Erdoğan’ın burada da bir konuşma yaparak özellikle son dönem yeni parti çalışmalarının konuşulduğu parti tabanına mesajlar vermesi bekleniyor. Erdoğan’ın cuma günü, akşam saatlerinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının mezuniyet törenine katılması da bekleniyor.

Siyam ikizlerini kabul edecek

Erdoğan’ın siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu’nu perşembe günü kabul etmesi bekleniyor. Üniversite sınavından aldıkları puanla baraj altında kalan Tanrıkulu kardeşlerin üniversite hayalleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan devreye girmişti. İkizlerin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne yerleştirilmeleri bekleniyor.

Haftaya Malazgirt’e gidecek

Erdoğan cuma akşamı ise Rize’ye gidecek. Erdoğan’ın seçimlerin ardından yapacağı ilk “teşekkür ziyareti” de baba ocağı Rize’ye olacak. 31 Mart seçimlerinde AK Parti Rize’de yüzde 72.99 oy oranına ulaşmıştı. Rize AK Parti’ye en fazla destek veren il olmuştu.

Erdoğan, Rize’de cumartesi günü partililerle bir araya gelecek. Erdoğan’ın Artvin ve Trabzon’u da hafta sonu ziyaret etmesi ve vatandaşlarla bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı pazartesi günü ise Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü kutlamaları için Ahlat ve Malazgirt’te olacak. Erdoğan’ın, MHP lideri Devlet Bahçeli ile katılması beklenen kutlamalar çerçevesinde ilk olarak Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret etmesi planlanıyor. Erdoğan’ın burada, geçtiğimiz yıl yapılması için talimat verdiği ‘Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ inşaat çalışmalarını da inceleyecek.

Erdoğan, daha sonra Muş’un Malazgirt ilçesine geçerek Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü törenlerine katılacak.