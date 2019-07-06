Başkan Erdoğan'ın toplantısı sona erdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti milletvekilleriyle yaptığı görüşme sona erdi. Basına kapalı olarak yapılan toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü.06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:50
Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığında gerçekleşen toplantı, basına kapalı olarak 3,5 saat sürdü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.
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