0553 313 94 23

Başkan Erdoğan'ın 'Sudan'a üniversite' sözü gerçekleştirildi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tarafınca Sudan'ın Nyala şehrinde açılışı yapılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bu yıl anestezi, acil bakım ve ilk yardım programlarına öğrenci alımı gerçekleştirecek.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:53
Başkan Erdoğan'ın 'Sudan'a üniversite' sözü gerçekleştirildi

SBÜ'den yapılan açıklamada, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun Sudan Federal Yüksek Öğrenim Bakanlığı'nın yerindelik denetiminden geçerek resmen açıldığı belirtildi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sudan'ın gönül coğrafyalarında ve Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinde özel bir yere sahip olduğunu bildirdi.

"TÜRKİYE SUDAN'IN HER ZAMAN YANINDA"

Batı'nın uyguladığı haksız tecrit politikalarına rağmen Türkiye'nin hiçbir çıkar gözetmeden kardeş ülke olan Sudan'ın her zaman yanında olduğunu vurgulayan Erdöl, şunları kaydetti:

"Türkiye süreklilikle Sudan'ın tecrit edilmişliğinin ve yalnızlığının kırılmasına yardımcı olmuştur. Sudan'ın geleceğinin şekillendiği bu günlerde ülkenin yeniden ayağa kalkması için gereken bütün çalışmaların içinde yer almaktayız. Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aralık ayında Hartum Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada müjdelediği üniversite sözünü çok şükür kısa sürede yerine getirdik. Bu yıl ilk öğrencilerimizi kabul edeceğiz ve Sudan'ın sağlık sistemine kazandıracağız.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İslam coğrafyasına sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'te 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama. Sudanlı öğrencilerimiz 83 yıl sonra Sayın Başkanımızın destek ve teveccühleriyle küllerinden doğan bu üniversitede, kuruluş misyonuna uygun olarak eğitim görmenin ömür boyu gururunu yaşayacaklar."

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:53
  1. Sudan
  2. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri merkezli FETÖ'nün "subay mahrem yapılanması" operasyon
    1. Kayseri merkezli FETÖ'nün "subay..
    2. Ünlü sanatçı hayatını kaybetti! Saz..
    3. Adnan Oktar olayında Zekeriya Öz detayı
    4. 3 gencin acı ölümü: Yanarak can..
    5. Hayri Dev kimdir? Hayri Dev öldü mü?..
    6. Bel kaymasının belirtileri nelerdir?
    7. IMF'den Türkiye için büyüme tahmini..
    8. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    9. Muharrem İnce'nin topladığı imza,..
    10. Başkan Erdoğan'ın 'Sudan'a üniversite'..
    11. Ünlü sanatçı hayatını kaybetti!
    12. Van'dan acı haber geldi!
    13. Şehitler köprüsünde hareketlilik:..
    14. MEB 2018 AÖL 3. dönem sınav..
    15. Bedelli askerlik kaç gün yapılacak?..
    16. Meteoroloji’den Doğu Anadolu’ya..
    17. Bedelli yorumu: Sanırım bir kez daha..
    18. Phillip Cocu'nun gözdesi oldu! Yeri en..
    19. Omuz neden ağrır?
    20. Fenerbahçe'de Mehmet depremi!
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    Ahlâksız zihniyet
    Ahlâksız zihniyet
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    O isim MİT imamı çıktı!
    O isim MİT imamı çıktı!
    Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!
    Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!