Başkan Erdoğan'ın seçim zaferi Almanya'da coşkuyla kutlandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda elde ettiği başarı, Almanya'da coşkuyla kutlandı. Berlin'in Kreuzberg semti ve Kurfürstendamm Caddesi'nde yüzlerce kişi araçlarıyla konvoy oluşturdu
Resmi olmayan seçim sonuçlarının belli olmasının ardından bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları, Berlin'in Kreuzberg semti ve Kurfürstendamm Caddesi'nde toplanarak seçim başarısı nedeniyle Başkan Erdoğan'ı kutladı.
Kurfürstendamm Caddesi'nde yüzlerce kişi araçlarıyla konvoy oluşturdu.
Recep Tayyip Erdoğan sloganları atan vatandaşlar korna çalarak Türk bayrakları salladı.
Araçlarda Türk bayraklarının yanı sıra Başkan Erdoğan'ın fotoğrafları taşındı.
Araç konvoyu nedeniyle Berlin'in merkezinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri bazı yolları trafiğe kapatmak durumunda kaldı.
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Köln'ün merkezi Friesenplatz'da toplanan Türk vatandaşları, araçlarıyla konvoylar oluşturarak Başkan Erdoğan'a olan sevgilerini sloganlar atarak gösterdi.
Bazı vatandaşlar havai fişek atarak sevinç gösterisinde bulundu.
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