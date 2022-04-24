Başkan Erdoğan'ın Ramazan'da en sevdiği sütlü tatlı! İftara en pratik tatlı

Güllaç Ramazan'da en sevilen sütlü tatlı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan'da en sevdiği sütlü tatlıların başında güllaç geliyor. Peki, güllaç tarifi nasıl yapılır?

Güllaç sanıldığı kadar zor değil. Hatta iftar menüsüne en kolay sütlü tatlı diyebiliriz.

30 yıllık tatlı ustasından güllaç tarifi

Güllacı manda sütüyle yaparak daha lezzetli hale getiren 30 yıllık tatlı ustası Cemal Kılıç, daha önce AA'ya verdiği röportajda güllaç tarifinin püf noktalarını şöyle sıralıyor:

"Hafif bir tatlı olduğu için içeriğini özenle hazırlıyoruz. İlk olarak genişçe bir kaba sütü döküyoruz. 30-40 dereceye geldiğinde süte şekeri katıyoruz. Yetmiş dereceye geldiğinde sütün altını kapatıyoruz. Güllaç yaprağının ince olması lazım ve süte girdiği zaman yırtılmaması lazım. Güllaç yaprağı çok hassastır. 10 kişilik bir güllaç için 16 yaprak kullanılır. 8 yaprağı alta 8 yaprağı üste diziyoruz. İlk 8 yaprağı koyduktan sonra üstüne cevizi düzenli bir şekilde diziyoruz. Sekiz yapraktan sonra tekrar süt ekliyoruz ki alttaki yaprakların kurumaması için. 10 kişilik bir tepsi için 3,5 litre süt kullanıyoruz. Yarısını tepsiye boşaltıp yufkalarınızı ıslatarak tepsiye dizmek, yarısını da ara ara ilave etmek için."